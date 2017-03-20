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〈北部〉童軍「老爹」張政漢 餘生奉獻尖石

2017-03-20

〔記者廖雪茹／尖石報導〕時間無價，卻有一個台灣老爹願意從美國西雅圖洄游歸國，在原住民鄉尖石奉獻餘生，期許用童軍教育啟發原住民學生，扭轉孩子們的命運！

人稱「老爹」、現年七十歲的張政漢出身宜蘭清寒家庭，從小得挑菜到市場賣完之後才上學，十來歲就常一個人牽牛從桃園、花蓮走回宜蘭；十三歲念羅東中學（初中）時遇到貴人童軍團長黃圳源，帶領他進入童軍的世界，開啟他新的人生旅途。

張政漢後來與人合夥創辦西雅圖華語電視台，一九九六年在台美兩地正式登記華人童軍團。二○○○年他隻身前進台東，將童軍教育帶進嚴長壽經營的均一國中小學。去年十一月再到尖石國中，白天巡迴嘉興、尖石、新樂國小和尖石國中教授童軍，晚上輔導國中住宿學生。張政漢說：「我將奉獻餘生在尖石鄉，直到不能動為止！」

尖石國中校長彭清宏說，一個陌生人願意放棄所有，無償投入偏鄉教育，一開始校方也很納悶，但老爹滿懷熱忱，放下身段與學生平起平坐，很快地融入孩子的生活圈，分享從童軍學來的價值觀，建立孩子的自信，精神令人感佩。

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  • 人稱「老爹」的張政漢（左）受到童軍教育啟發人生，晚年更進駐尖石鄉，義務指導原住民學生。（記者廖雪茹攝）

    人稱「老爹」的張政漢（左）受到童軍教育啟發人生，晚年更進駐尖石鄉，義務指導原住民學生。（記者廖雪茹攝）

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