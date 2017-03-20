〈北部〉苗市》旅日棋士吳柏毅 晉升職業三段
2017-03-20
〔記者張勳騰／苗栗報導〕繼苗栗縣旅日女棋聖謝依旻取得「名譽女流本因坊」、「名譽女流名人」和「名譽女流棋聖」三項榮銜，二十一歲的苗栗市子弟吳柏毅也在日本棋界逐漸嶄露頭角，他原本是關西棋院職業棋士二段，今年初晉升為三段棋士，並獲「連勝賞」等殊榮，二十日將在日本接受表揚。
吳柏毅的母親吳昕澐說，柏毅小學六年級時曾獲「榮三盃」圍棋賽第四名，十二歲就以全勝之姿，拿下國內「永大杯」圍棋七段賽冠軍，晉升國內二十二名七段業餘棋士之一，更是年紀最小的一位。
她說，柏毅在民國九十八年獲得苗栗縣府贊助一百萬元，由她負責培訓，八歲赴日進入東京松原小學就讀後，再赴中國北京、韓國培訓，十三歲國一時正式取得日本棋院院生資格，拜圍棋九段的旅日棋士王立誠為師。
吳柏毅在一○二年參加在日本東京舉辦的第八回朝日圍棋名人戰全國大會決賽，這項業餘名人賽與業餘本因坊戰，並列日本業餘兩大圍棋賽事，他連闖六關，以十七歲之姿奪下冠軍，成為賽事最年輕冠軍得主。
吳昕澐說，柏毅去年九月獲得日本第三屆郵貯杯表少年圍棋錦標賽冠軍，在關西棋院也拿下三十勝，今年初已晉升為職業三段，並獲連十九勝的「連勝賞」及「永井賞」殊榮，二十日將在日本大阪接受表揚。
吳柏毅說，感謝苗栗縣政府及師長的栽培，會繼續努力，希望早日取得各項職業比賽頭銜，為台灣及苗栗爭光。
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