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〈北部〉寶二水庫招租太陽能發電 挨批「殺風景」

2017-03-20

〔記者廖雪茹／寶山報導〕經濟部水利署配合「二○二五年非核家園」政策，準備出租寶二水庫下游一．二公頃，供廠商設置太陽能發電系統，預計四月招標。新竹縣議員邱振瑋批評此舉恐影響生態與觀光，建議應結合地方產業整體發展，打造全台灣具有特色的太陽能發電教育公園。北區水資源局昨天回應，對於議員建議，將全力配合辦理。

邱振瑋說，水利署是否已完成妥善的環評、產業衝擊分析及回饋機制等配套措施？他十五日在縣議會提案，反對建置一般平面太陽能發電系統。

他建議，水利署若真要執行，應配合寶山鄉旅遊服務中心與仙爺廟宗教地景整體規劃，建置新竹縣第一座太陽能發電教育公園，以太陽能為主軸，設計人行廊道、戶外劇場、戶外舞台、訓練教育中心及特色涼亭等設施。

對此，北水局副局長邱忠川說明，寶二水庫的太陽能發電計畫八百（千瓩）預計分兩期辦理，第一期在大壩下游約○．八公頃（見右圖，左邊長條形紅色區域，水利署提供），預計四月招標，由得標廠商投資設置，配合台電饋線系統完成約一年後，再由台電統籌調度運用電力，外圍會加強植栽綠美化。

邱忠川說，水利北、中、南水庫適合地點，都在招標設置太陽能發電系統，各地水利會也有類似的計畫。對於議員的建議，首期建置完成後，將全力配合地方政府打造太陽能發電教育公園，讓綠色能源與水資源並存。

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  • 經濟部水利署配合「二○二五年非核家園」的中央政策，準備將寶二水庫下游，出租設置太陽能發電系統，預計四月招標。首期位置為左邊紅色長條形區域。（水利署提供）

    經濟部水利署配合「二○二五年非核家園」的中央政策，準備將寶二水庫下游，出租設置太陽能發電系統，預計四月招標。首期位置為左邊紅色長條形區域。（水利署提供）

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