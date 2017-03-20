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〈北部〉南庄苗21線 大石恐墜沒人理

2017-03-20

〔記者許展溢／苗栗報導〕連日下雨，苗栗縣南庄鄉苗二十一線往東河村一處轉彎上坡時有大、小石頭掉落，上週更發現有大石頭搖搖欲墜，部分村民不滿地說，村長、公所反映多次都沒人要管，如果崩塌砸傷人車，責任要誰來負？東河村長風木基說，有通報南庄鄉公所，但廠商必須視天氣狀況處理。

南庄鄉公所建設課長曾志文說，公所有與廠商簽訂開口契約，前兩天才處理往鹿湖方向、明湖隧道旁掉落的土石，但這幾天並未接獲大石頭可能掉落的相關訊息。

廠商視天候處理

風木基說，前陣子沒降雨，一下子雨量飽和，土石才會鬆落，這幾天很多村民打電話要求趕緊處理，也告知公所，但連日來天氣不穩，又有安全考量，廠商無法進駐搶修，平時小落石都以人工處理，但大土石需機械移除，會再寫請願書提交公所，希望在邊坡增設欄杆、護網。

曾志文說，前一陣子有在南庄部分區域進行邊坡改善，但經費有限，鄉親們反映的易落石區域，日後會全力爭取經費施作防範工程。

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