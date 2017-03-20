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〈北部〉新竹轉運站 打造「公共藝術」風雨走廊

2017-03-20

預計10月底完工

〔記者蔡彰盛／竹市報導〕新竹轉運站貼心再升級！新竹市政府規劃打造全台第一座「如公共藝術般」的候車風雨走廊，找來國內知名的嶼山工房團隊設計，預計十月底完工，讓乘客不用擔心日曬雨淋。

「下雨也免驚！」市府交通處長倪茂榮說，新竹轉運站風雨走廊長約五十三公尺，連接前後站地下道，以後下車乘客再也不用一手撐傘、一手拖行李，一路遮陽蔽雨，直通火車站前站、站前廣場或百貨公司地下街。

風雨走廊的設計也結合城市美學，找來嶼山工房設計，採用鋼折板形抗結構殼體，如風箏般輕盈、簡潔，詮釋新竹市城市歷史、人文、科技交融、年輕、進步的當代城市意象。

「打造如公共藝術般的風雨走廊！」新竹市長林智堅說，絕不只是蓋一座遮雨棚而已，配合周邊景觀整體規劃，「不只實用，更要美觀」，成為具有公共藝術氣息的特色地標。

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  • 新竹轉運站貼心再升級，打造全台首座「公共藝術般」風雨走廊，預計10月底完工。（記者蔡彰盛翻攝）

    新竹轉運站貼心再升級，打造全台首座「公共藝術般」風雨走廊，預計10月底完工。（記者蔡彰盛翻攝）

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