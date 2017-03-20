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〈北部〉「大新竹輕軌」路網 力爭政院支持

2017-03-20

跨縣市 串聯竹科到高鐵

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕「前瞻基礎建設」特別條例即將在行政院會正式通過，新竹市長林智堅規劃的「大新竹輕軌路網」，爭取納入其中的「軌道運輸」建設，預計投入兩百億元打造新竹市段，改善大新竹地區交通，提供新竹市、縣民及園區人進步的綠色運具，創造嶄新城市風貌。

雙循環 解決塞車老問題

林智堅說，市府邀請學者專家討論，並透過立法委員柯建銘協助，大新竹輕軌路網計畫以環狀路網串聯新竹舊城區、新竹科學園區、高鐵特定區、竹北生活圈四個核心區域，打破縣市藩籬，期盼得到行政院的支持，有效解決大新竹地區長期以來的交通壅塞問題。

市府交通處長倪茂榮說，案子送到行政院時，原本只計畫新竹市區到竹科段，但行政院高層反應非常好，主動要求串連至高鐵六家站及竹北市，把餅做大，讓大新竹生活圈鄉親都能享受到輕軌的便利。

初步規劃，新竹市區透過既有主要幹道先連接到竹科輕軌，在中央分隔島採高架、雙向行駛，接著延伸到高鐵站、竹北市，最後再回到新竹市，成為雙循環路網。

砸200億 要拚8年內動工

倪茂榮說，有信心可在八年內動工，先期兩到四年施工期間就能通車，最高可達每小時四十公里，讓通勤族不再受平面道路堵車之苦。屆時只要雙循環的大結構路網做好，就可將觸角再延伸到南寮、青草湖等地，讓輕軌充分達到便利、快捷效能。

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  • 新竹市政府提出「大新竹輕軌路網」計劃，以環狀輕軌列車系統串聯新竹舊城區、新竹科學園區、高鐵特定區及竹北生活圈四個核心區域。（新竹市政府提供）

    新竹市政府提出「大新竹輕軌路網」計劃，以環狀輕軌列車系統串聯新竹舊城區、新竹科學園區、高鐵特定區及竹北生活圈四個核心區域。（新竹市政府提供）

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