〈北部〉180台斤豆腐大蛋糕 千人分享

2017-03-20

〔記者李容萍／大溪報導〕今年「大溪豆干節」擴大兩星期辦理，昨天在大溪中正公園端出重達一百八十台斤的「豆腐大蛋糕」，運用含豐富蛋白質與膳食纖維的豆渣，製作香甜美味的蛋糕甜點，現場邀請人氣女團伊梓帆與民眾一起吃蛋糕，計有超過一千人共同享用別具「豆」味的蛋糕。

市府觀光旅遊局局長楊勝評表示，「豆腐大蛋糕」的長寬各一百五十公分，重達一百八十台斤，市府歡迎民眾前來大溪觀光，可多多利用大溪透明景觀電梯、710永寧到大溪快捷公車等新建設。

楊勝評也預告廿五日、廿六日還有「千人大豆花」、「百人大廚神」亮點活動將會登場，「千人吃豆花」將在現場製作，成品重達三百台斤以上，壓軸的「百人大廚神」將邀請百位民眾發揮創意製作春天的豆干臉譜，優勝者將可把最大獎一年份豆干開心抱回家。

豆干節系列活動另有廚藝小教室、豆食ＤＩＹ、豆干綜藝賽、豆干文化展覽、大溪傳奇導覽，以及集章贈獎活動等，讓遊客有吃又有玩。