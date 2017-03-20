〈北部〉桃園農業用水減灌 927公頃農地休耕
2017-03-20
〔記者李容萍／桃園報導〕從二月底迄今的幾波降雨，石門水庫供水區水情略有舒緩，暫無實施進一步限水措施需要，但因為供水區的新北板新、林口及桃園、新竹四地的用水量大，水利署仍緊密關注水情；而春耕已近尾聲，中壢地區這兩天仍有農民忙著插秧，即使石門水庫農業用水減灌，也期盼老天爺仍會下雨、眷顧能有好收成。
農糧署因應石門水庫水情持續吃緊，為兼顧農產業發展及節省農業用水，同時減輕對農友耕作的衝擊影響，鼓勵農民調整耕作模式，將第一期稻作配合水情調整至第二期作種植，並延長休耕申請至十五日，除了原有休耕種植綠肥補助每公頃四萬五千元，另可領取經濟部提供每公頃二萬五千元的節水獎勵金。
據桃園、石門農田水利會統計，桃園灌區農田面積約二萬二千公頃、石門灌區約一萬公頃，市府農業局統計各區公所受理一期作申請休耕農田面積約九二七公頃，較去年同期約增加八○七公頃，但多數農民認為與其一期休耕、二期耕作，仍寧可選擇收成比較好的一期作來耕作。
截至昨晚八點，石門水庫大壩水位二二九．四二公尺，蓄水量九三六一萬噸，蓄水率四十六．五％；由於蓄水量仍較近五年平均量約少五三○○萬噸，水利署已請水利會加強埤塘用水調配，儘量減少水庫的出水量。
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