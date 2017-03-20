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〈北部〉中壢大時鐘市場再傳火警 周邊店家怕怕

2017-03-20

攤位去年清空 市府：改建案24日招標

〔記者李容萍／中壢報導〕中壢區中正路、大同路口的中壢第一公有零售市場附有花台的「大時鐘」鐘塔，早年是情侶約會的地標；配合拆遷改建，市場攤位去年八月已經清空，但今年初以來封閉的市場屢遭竊賊侵入，造成幾次大小火警，昨天清晨再次發生火警，附近店家人心惶惶，更納悶市場已閒置許久，為何還不拆？市府對此表示，拆除與改建標案將於廿四日招標。

市府經濟發展局表示，今年初已委由新建工程處代辦委託專案管理技術服務（ＰＣＭ）標案，將於廿四日前上網辦理招標，包括拆除、改建工程總經費約五億三千萬元。

新工處長陳智仁表示，中壢第一市場這幢老舊建物結構因年久不堪負荷，且漏水、龜裂嚴重，二到五樓荒廢多年被公告為危樓，經地方爭取多年，經發局擬定細部計畫，預計拆除和原地新建地下四層、地上六層的市場大樓，預計一○八年十月完工。

其中，地下一至四樓興建停車場劃設汽車格一二六輛、機車格一○○輛，地上一至三樓規劃市場，四樓委外經營，五至六樓由客家事務局規劃為客家文創基地。

對此，當地中建里里長李應偉表示，舊市場已封閉大半年，市府應加快拆除進度，否則市場內還有些電纜線、金屬會吸引竊賊覬覦，市場內之前設有PUB，全是木質的包廂，萬一半夜發生火災，後果不堪設想。

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  • 中壢地標大時鐘市場大樓再傳火災，附近店家人心惶惶，更納悶市場已閒置許久，為何還不拆？（記者李容萍攝）

    中壢地標大時鐘市場大樓再傳火災，附近店家人心惶惶，更納悶市場已閒置許久，為何還不拆？（記者李容萍攝）

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