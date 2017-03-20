〈北部〉新聞辭典：「斬雞頭」

2017-03-20

「斬雞頭」是中國廣東、福建、港澳與台灣民間流行的發毒誓儀式，在台灣，早年一些被指貪污、買票的政治人物與選舉候選人，就常「斬雞頭」發誓，以證明自己的清白，意思是如果自己所說的不實在，甘願像雞一樣被砍頭。

隨著時代的進步，斬雞頭的儀式早已不復存在。早年的斬雞頭儀式為：立誓者跪在神案或神檯前面對神像，點燃香燭並頂禮膜拜後，手執一張寫著誓言的黃紙，高聲吟誦誓言，誓言的內容，多半說如果虛言，願受神明的任何責罰，隨後由廟內執事取出準備好的菜刀、砧板和公雞一隻，由立誓者一刀斬下雞頭，讓雞血灑在寫有毒誓的黃紙上，再將黃紙焚燒，方為了結。

（資料來源：維基百科、民俗專家林新來，整理：記者李容萍）