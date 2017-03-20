| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
台北都會|北部新聞|中部新聞|南部新聞

〈北部〉回扣疑雲 桃市議員差點斬雞頭誓清白

2017-03-20

〔記者李容萍／楊梅報導〕都什麼年代了，楊梅區錫福宮昨天差一點就上演八點檔本土劇的「斬雞頭」戲碼！

神明面前下跪發誓 盼化解誤會

錫福宮為有三百多年歷史的古廟，近期傳出主委傅標榮、代理總幹事范城土，因新建、整修工程和廟產管理問題鬧得不可開交，風波隨著承包營造商指控「某位主任委員與某位議員要回扣」而擴大；市議員張火爐不滿被影射捲入，昨天向楊梅警分局申請集會，在廟前舉辦發誓說明會，更在神明面前下跪發誓，希望化解外界誤會。

警以動物保護法擋下 3公雞免濺血

說明會登場時，廟前擺放裝著三隻公雞的籠子，這三隻公雞由范城土早先準備的，要與張火爐、傅標榮一起「斬雞頭」發誓，廟前也搭好棚架，寫上「良知良心發毒誓」、「公雞濺血誓清白」，橫批「三官大帝顯神威」的紅布條。還好范城土昨天並未到場，斬雞頭的舉動也被警方以事涉「動物保護法」擋下，說明會進行近二個小時，險被「斬雞頭」的三隻公雞，啼聲伴著人聲此起彼落。

張火爐一早由妻子陪同焚香向主祀的三官大帝行三跪九叩大禮，並大聲唸出祝禱文，指自己的清白被抹黑誣陷，隨後步行到廣場舞台，包括市議員呂林小鳳、張肇良、楊家俍、劉仁照、游吾和、彭俊豪、林志強、邱佳亮、王浩宇等人到場力挺；楊梅警方也到場戒護、蒐證，避免雙方擦槍走火。

事件源於今年一月廿日，張火爐到楊梅區秀才里里長涂慶雄辦公處，為了錫福宮管理委員會七月改選爭議，對著里長飆髒話、作勢打人，還嗆「我要對你開槍」。影片被張貼上網公開後引發軒然大波，網友直說議員官威好大，事後張火爐出面道歉，表示酒喝多了，忘記說了些什麼。

議員：受邀調解 沒想到「公親變事主」

張火爐說，傅標榮與范城土之間為了改建工程問題產生摩擦，之後有里長提議罷免主委改選，傅標榮為此找他調解，沒想到「公親變事主」，還被影射介入改建工程與干涉廟務。

張火爐強調，他原本不想對號入座，但「主委和議員拿回扣」的傳聞已在地方發酵，才會決定到神明面前下跪發誓，希望信眾不要誤會。

代理總幹事：指涉應是前主委和當時議員

范城土昨天並未參加說明會，他事後表示，包商可能是因傅標榮上任後請款被刁難才會散布傳單，指涉的總花費要從民國九十一年得標算起，加上裝修工程標案合計確實超過四億元有帳可查，而所謂收回扣，指的應該是前任主委（已過世）和當時的某議員。

傅標榮也說，拿回扣的說法是不實指控，他上任後均按合約進行，且工程還沒到驗收階段，怎麼能說是刁難。

廣告
  • 不滿遭影射涉弊案，市議員張火爐廟前召開公開發誓說明會。（記者李容萍攝）

    不滿遭影射涉弊案，市議員張火爐廟前召開公開發誓說明會。（記者李容萍攝）

  • 不滿遭影射涉弊案，市議員張火爐廟前召開公開發誓說明會，廟方代理總幹事范城土搭起棚架邀他一起「斬雞頭」發誓，但被警方以事涉「動物保護法」擋下，而原本放在雞籠內的三隻公雞由警方帶回暫時保護。（記者李容萍攝）

    不滿遭影射涉弊案，市議員張火爐廟前召開公開發誓說明會，廟方代理總幹事范城土搭起棚架邀他一起「斬雞頭」發誓，但被警方以事涉「動物保護法」擋下，而原本放在雞籠內的三隻公雞由警方帶回暫時保護。（記者李容萍攝）

  • 市議員張火爐和妻子向錫福宮主祀的三官大帝行三跪九叩大禮，並大聲唸禱文，表示自己的清白遭人抹黑誣陷。（記者李容萍攝）

    市議員張火爐和妻子向錫福宮主祀的三官大帝行三跪九叩大禮，並大聲唸禱文，表示自己的清白遭人抹黑誣陷。（記者李容萍攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
地方‧本日最多瀏覽
» 更多地方新聞
北部‧本日最多瀏覽
» 更多北部新聞
東部最美黃花風鈴木盛開 富源「金」豔

百年大圳旁 綻放到清明花東縱谷三月何處去？到花蓮縣富源百年大圳看「東部最美的黃花風鈴木林」就對了！沿岸兩排黃花風鈴木連日來盛開，較往年晚約半…

網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
2017世界棒球經典賽
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
泰式風味✧椰子雞湯
清爽熱炒✧菇炒秋刀
稀飯好朋友✧海苔醬
這樣炒蝦仁才脆口！
轉寄

標題：〈北部〉回扣疑雲 桃市議員差點斬雞頭誓清白


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年3月20日‧星期一‧丁酉年二月廿三日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.