〈北部〉回扣疑雲 桃市議員差點斬雞頭誓清白
〔記者李容萍／楊梅報導〕都什麼年代了，楊梅區錫福宮昨天差一點就上演八點檔本土劇的「斬雞頭」戲碼！
神明面前下跪發誓 盼化解誤會
錫福宮為有三百多年歷史的古廟，近期傳出主委傅標榮、代理總幹事范城土，因新建、整修工程和廟產管理問題鬧得不可開交，風波隨著承包營造商指控「某位主任委員與某位議員要回扣」而擴大；市議員張火爐不滿被影射捲入，昨天向楊梅警分局申請集會，在廟前舉辦發誓說明會，更在神明面前下跪發誓，希望化解外界誤會。
警以動物保護法擋下 3公雞免濺血
說明會登場時，廟前擺放裝著三隻公雞的籠子，這三隻公雞由范城土早先準備的，要與張火爐、傅標榮一起「斬雞頭」發誓，廟前也搭好棚架，寫上「良知良心發毒誓」、「公雞濺血誓清白」，橫批「三官大帝顯神威」的紅布條。還好范城土昨天並未到場，斬雞頭的舉動也被警方以事涉「動物保護法」擋下，說明會進行近二個小時，險被「斬雞頭」的三隻公雞，啼聲伴著人聲此起彼落。
張火爐一早由妻子陪同焚香向主祀的三官大帝行三跪九叩大禮，並大聲唸出祝禱文，指自己的清白被抹黑誣陷，隨後步行到廣場舞台，包括市議員呂林小鳳、張肇良、楊家俍、劉仁照、游吾和、彭俊豪、林志強、邱佳亮、王浩宇等人到場力挺；楊梅警方也到場戒護、蒐證，避免雙方擦槍走火。
事件源於今年一月廿日，張火爐到楊梅區秀才里里長涂慶雄辦公處，為了錫福宮管理委員會七月改選爭議，對著里長飆髒話、作勢打人，還嗆「我要對你開槍」。影片被張貼上網公開後引發軒然大波，網友直說議員官威好大，事後張火爐出面道歉，表示酒喝多了，忘記說了些什麼。
議員：受邀調解 沒想到「公親變事主」
張火爐說，傅標榮與范城土之間為了改建工程問題產生摩擦，之後有里長提議罷免主委改選，傅標榮為此找他調解，沒想到「公親變事主」，還被影射介入改建工程與干涉廟務。
張火爐強調，他原本不想對號入座，但「主委和議員拿回扣」的傳聞已在地方發酵，才會決定到神明面前下跪發誓，希望信眾不要誤會。
代理總幹事：指涉應是前主委和當時議員
范城土昨天並未參加說明會，他事後表示，包商可能是因傅標榮上任後請款被刁難才會散布傳單，指涉的總花費要從民國九十一年得標算起，加上裝修工程標案合計確實超過四億元有帳可查，而所謂收回扣，指的應該是前任主委（已過世）和當時的某議員。
傅標榮也說，拿回扣的說法是不實指控，他上任後均按合約進行，且工程還沒到驗收階段，怎麼能說是刁難。
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標題：〈北部〉回扣疑雲 桃市議員差點斬雞頭誓清白
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