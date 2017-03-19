〈台北都會〉北市公園違停去年3500件 松壽廣場佔過半

2017-03-19

〔記者黃建豪／台北報導〕台北市公園管理自治條例明訂公園、綠地及廣場內不得有未經許可駕駛或違規停放車輛，最高可罰六千元，但民眾車輛違停公園仍多，平均每年多達兩千件，去年甚至高達三千五百件，其中信義區松壽廣場違停件數最多，佔年度裁罰總件數超過一半。

公園處表示，台北市並不是沒畫紅線的地方就可以停車， 自二○○六年十二月制定台北市公園管理自治條例後，未經允許在公園、廣場違停車輛，可罰一千兩百元至六千元罰鍰，去年車輛違停案件達三千五百多件，顯見一般民眾對公園內禁止車輛停放的規定仍不太了解。

公園處分析，以違規地點區分，信義區的松壽廣場是北市違規停車第一熱點，可能是因為松壽廣場鄰近市府及信義商圈，民眾到市府洽公或逛街而就近停放，致松壽廣場違停件數約一千八百件，佔年度裁罰件數五十％以上。

其餘違停熱點，還有士林官邸後方的二○三號綠地，違停案件多集中在每天清晨運動時段、例假日及園區舉辦花展時；另外，還有大安森林公園周邊、花博園區圓山公園及北投公園等。

公園處表示，在公園內違停，第一次會裁處一千兩百元至兩千四百元、第二次處兩千四百元至三千六百元、第三次以上處三千六百元至六千元，呼籲民眾遵守規定。