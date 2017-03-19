| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
台北都會|北部新聞|中部新聞|南部新聞

〈台北都會〉北市公園違停去年3500件 松壽廣場佔過半

2017-03-19

〔記者黃建豪／台北報導〕台北市公園管理自治條例明訂公園、綠地及廣場內不得有未經許可駕駛或違規停放車輛，最高可罰六千元，但民眾車輛違停公園仍多，平均每年多達兩千件，去年甚至高達三千五百件，其中信義區松壽廣場違停件數最多，佔年度裁罰總件數超過一半。

公園處表示，台北市並不是沒畫紅線的地方就可以停車， 自二○○六年十二月制定台北市公園管理自治條例後，未經允許在公園、廣場違停車輛，可罰一千兩百元至六千元罰鍰，去年車輛違停案件達三千五百多件，顯見一般民眾對公園內禁止車輛停放的規定仍不太了解。

公園處分析，以違規地點區分，信義區的松壽廣場是北市違規停車第一熱點，可能是因為松壽廣場鄰近市府及信義商圈，民眾到市府洽公或逛街而就近停放，致松壽廣場違停件數約一千八百件，佔年度裁罰件數五十％以上。

其餘違停熱點，還有士林官邸後方的二○三號綠地，違停案件多集中在每天清晨運動時段、例假日及園區舉辦花展時；另外，還有大安森林公園周邊、花博園區圓山公園及北投公園等。

公園處表示，在公園內違停，第一次會裁處一千兩百元至兩千四百元、第二次處兩千四百元至三千六百元、第三次以上處三千六百元至六千元，呼籲民眾遵守規定。

廣告

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
地方‧本日最多瀏覽
» 更多地方新聞
台北都會‧本日最多瀏覽
» 更多台北都會新聞
談輕軌 柯︰關心基隆河谷廊帶計畫

總統蔡英文日前宣布，將斥資八十億興建基隆輕軌，銜接至捷運文湖、板南線，軌距與台鐵同長，部分路段還可與台鐵共用，也可行駛平面道路，原先評估捷運民生汐止線延伸基隆的計畫可能喊卡。台北市長柯文哲昨出席活動被…

網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
北檢起訴馬英九
2017世界棒球經典賽
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
法式✧牛肉通心麵
吃甜甜✧地瓜奶酪
自己在家煽豬油！
蔥薑蒜這樣保存！
轉寄

標題：〈台北都會〉北市公園違停去年3500件 松壽廣場佔過半


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年3月19日‧星期日‧丁酉年二月廿二日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.