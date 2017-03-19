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〈台北都會〉救南港茶業 市府請專家教行銷

2017-03-19

〔記者黃建豪／台北報導〕台北市農業除北投稻米外，發展最早的其實是茶葉，文山區、南港區山區分別盛產鐵觀音與包種茶。南港區農會表示，南港的茶業最早可追溯至清光緒十一年，但近年因土地持分與人力斷層問題，發展受限。台北市政府農業發展科指出，相較於文山區貓空有貓纜和自然景點，南港地域條件差很多，且特產的包種茶取代性很大，近況發展確實不好，今年政府會介入，找輔導團隊幫助在地農友做品牌包裝。

南港區農會表示，南港是包種茶發源地，清光緒十一年，換算約有一百三十二年歷史，但隨著農友年紀漸長，缺乏年輕人接手，茶業確實衰落，且當地土地持分複雜，拓墾困難，實際有種茶且茶園規模較大的約有十八戶。

反觀文山貓空，木柵區農會表示，貓空上也有土地持分問題，但腹地夠廣，種茶戶數仍有七、八十戶，有景點、有觀光，光是貓纜就讓休閒茶園生意穩定，更重要的是，靠著推出比賽茶有品質保證，價格好又好賣，讓木柵鐵觀音名號響亮到韓國。

農發科長劉永修也說，南港景點少、遊客少，交通不便，要向文山一樣發展休閒農業難度大，且當地種植的包種茶較清淡，茶種和新北市坪林、石碇相似，生意容易被稀釋，若要改善，較好的方法是打造特色品牌，與市場做出區隔，市府已在研議，預估今年夏季會請專家進場，教農友如何加強行銷。

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