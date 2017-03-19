〈台北都會〉杜鵑花季賞無花 柯︰年種10萬株

2017-03-19

〔記者沈佩瑤／台北報導〕二○一七台北杜鵑花季系列活動「看見幸福野餐音樂會」昨在大安森林公園登場，現場逾千位民眾頂著豔陽參與，在賞花、聽音樂的氣氛中優閒度過。市長柯文哲昨也宣布，打算每年種十萬株，讓台北城南地區變成杜鵑花的花園城市，如同荷蘭的鬱金香、日本的櫻花，成為台北地標。

昨有不少民眾攜家帶眷共襄盛舉，活動邀請老中青三代歌手和樂團接力演唱，還有廿輛胖卡餐車提供各式美食、互動小遊戲；日本交流協會代表花木出、荷蘭貿易暨投資辦事處代表紀維德也受邀出席。

不過，有民眾失望表示「根本沒看到杜鵑花！」對此，柯文哲說，第一年種了十萬株，包括陽光、水、土壤都需要適應，到四月中就會全開了。

之後會不會配合花期，更改舉辦杜鵑花季的時間？柯直言，天氣不是人為可以控制，反正就是三月到四月，「希望帶給市民幸福的感覺。」

台北杜鵑花季系列活動豐富，週末緊接要登場的是大安區大學里的「杜鵑花裡的咖啡書香」文創市集，有台北市立交響樂團、國樂團在大安森林公園的表演，及溫羅汀商圈八家Live House的飛越杜鵑花音樂節等，詳情請見二○一七台北杜鵑花季官網：http://2017.azalea.taipei。