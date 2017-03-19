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〈台北都會〉杜鵑花季賞無花 柯︰年種10萬株

2017-03-19

〔記者沈佩瑤／台北報導〕二○一七台北杜鵑花季系列活動「看見幸福野餐音樂會」昨在大安森林公園登場，現場逾千位民眾頂著豔陽參與，在賞花、聽音樂的氣氛中優閒度過。市長柯文哲昨也宣布，打算每年種十萬株，讓台北城南地區變成杜鵑花的花園城市，如同荷蘭的鬱金香、日本的櫻花，成為台北地標。

昨有不少民眾攜家帶眷共襄盛舉，活動邀請老中青三代歌手和樂團接力演唱，還有廿輛胖卡餐車提供各式美食、互動小遊戲；日本交流協會代表花木出、荷蘭貿易暨投資辦事處代表紀維德也受邀出席。

不過，有民眾失望表示「根本沒看到杜鵑花！」對此，柯文哲說，第一年種了十萬株，包括陽光、水、土壤都需要適應，到四月中就會全開了。

之後會不會配合花期，更改舉辦杜鵑花季的時間？柯直言，天氣不是人為可以控制，反正就是三月到四月，「希望帶給市民幸福的感覺。」

台北杜鵑花季系列活動豐富，週末緊接要登場的是大安區大學里的「杜鵑花裡的咖啡書香」文創市集，有台北市立交響樂團、國樂團在大安森林公園的表演，及溫羅汀商圈八家Live House的飛越杜鵑花音樂節等，詳情請見二○一七台北杜鵑花季官網：http://2017.azalea.taipei

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  • 台北杜鵑花季「看見幸福野餐音樂會」昨在大安森林公園登場，台北市長柯文哲（中）與荷蘭貿易暨投資辦事處代表紀維德等人到場參觀新佈置的各式杜鵑。（記者簡榮豐攝）

    台北杜鵑花季「看見幸福野餐音樂會」昨在大安森林公園登場，台北市長柯文哲（中）與荷蘭貿易暨投資辦事處代表紀維德等人到場參觀新佈置的各式杜鵑。（記者簡榮豐攝）

  • 昨天台北氣溫持續回升，民眾在大安森林公園內舖上野餐墊，享受舒適的暖陽。（記者簡榮豐攝）

    昨天台北氣溫持續回升，民眾在大安森林公園內舖上野餐墊，享受舒適的暖陽。（記者簡榮豐攝）

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