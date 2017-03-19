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〈台北都會〉竹子湖海芋季將開跑 花開3成

2017-03-19

〔記者黃建豪、陳紜甄／台北報導〕陽明山花季賞櫻活動今天截止，接下來將由竹子湖的海芋季接力，活動期間為三月二十四日至四月二十三日，今年以動漫意象的「漫．慢」為活動主題，規劃有地景藝術、海芋花展、竹子湖生態人文導覽解說、海芋生態農園體驗、農園小型音樂會等活動。

陽明山花季 今音樂會結尾

為期一個月的花季活動由今天上午十時的山谷音樂會收尾，但花卉試驗中心提醒，陽明公園花鐘廣場周邊的昭和櫻上週才開花，遊客中心旁的吉野櫻也剛要綻放，雖然花季活動結束，但在四月中前，山上仍有櫻花可欣賞。

而接棒舉辦的竹子湖海芋季，由台北市政府與北投農會合作，推出竹子湖生態人文導覽解說與農園體驗活動，帶領民眾走訪賞花熱點，並備有特色餐點，而地景花藝設計展，則在竹子湖入口停車場、海芋大道親水公園等處可欣賞。

產業發展局長林崇傑表示，竹子湖多數農園經輔導轉型為休閒農場，海芋產量占全台八十％以上，目前開花約三至五成。

海芋季 規劃有接駁專車

針對海芋季活動，公共運輸處已與公車業者協調闢駛專車輸運，包括從市區接駁至陽明山的一二七路（捷運劍潭站—陽明山第二停車場），在陽明山上巡迴的一二四路（小油坑—陽明山第二停車場—陽明山公車總站）、一三○路（陽明山第二停車場—陽明書屋）、一三一路（陽明山第二停車場—竹子湖）及一三一區路公車（陽明山第二停車場—湖田區民活動中心—頂湖）。另外，一二七、一二八、一二九及一三一區間車為例假日行駛，其餘路線均為每日行駛。

公運處表示，各線專車公車業者均視天候及人潮情形機動加密班次。

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  • 竹子湖海芋季將於24日登場。（台北市產業發展局提供）

    竹子湖海芋季將於24日登場。（台北市產業發展局提供）

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