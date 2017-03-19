〈台北都會〉談輕軌 柯︰關心基隆河谷廊帶計畫
2017-03-19
〔記者沈佩瑤／台北報導〕總統蔡英文日前宣布，將斥資八十億興建基隆輕軌，銜接至捷運文湖、板南線，軌距與台鐵同長，部分路段還可與台鐵共用，也可行駛平面道路，原先評估捷運民生汐止線延伸基隆的計畫可能喊卡。台北市長柯文哲昨出席活動被問及對輕軌的看法時說，他比較關心的是基隆河谷廊帶計畫，因為和「民生汐止線」有關係。
基隆市府委託北市府捷運工程局評估捷運民生汐止線延伸基隆七堵百福社區的可行性，但公告招標四次都流標，後因得知中央開始研究南港線延伸汐止與基隆可行性，基隆市政府先行觀望，第五次招標也因此暫停。
蔡英文表示，這條軌道將被視為區域整體發展的一環，結合基隆市港再生計畫、基隆河谷發展計畫，帶動基隆產業和就業環境的升級；而柯則指自己是從媒體得知要興建輕軌的消息，會要求交通局和交通部聯絡。
柯文哲強調，他比較關心基隆河谷廊帶整合計畫如何做，因為和北宜直鐵、捷運民生汐止線、基隆輕軌、台鐵運輸、國道公車幹線化等計畫有連動關係，但談到會不會分攤高達八十億的費用，柯文哲僅說，捷運路線的重點是要有很強的都市規劃，自償性要靠都市規劃來處理，不過「這很細節啦，沒看到細節沒有辦法評論。」
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談輕軌 柯︰關心基隆河谷廊帶計畫
總統蔡英文日前宣布，將斥資八十億興建基隆輕軌，銜接至捷運文湖、板南線，軌距與台鐵同長，部分路段還可與台鐵共用，也可行駛平面道路，原先評估捷運民生汐止線延伸基隆的計畫可能喊卡。台北市長柯文哲昨出席活動被…
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