〈台北都會〉淡海輕軌 21日拆除國泰橋
2017-03-19
〔記者李雅雯／新北報導〕配合淡海輕軌工程施工，因應高架路段高度，淡水區淡金路上方國泰橋將拆除，將在廿一日晚上九點至隔天清晨六點進行施工，屆時淡金路、中正東路口到淡金路、北新路區段路線雙向車道將封閉，捷運局建議用路人提早改道因應。
國泰橋橫跨淡金路上方，連接鄧公路，因應拆除作業，工程單位已先行搭建新橋，在現有國泰橋上方，年初已開放通行；廿一日晚上九點將進行國泰橋拆除作業。
捷運局指出，施工期間，區段雙向道路將封閉，欲行走淡金路，可先行擬定改道路線，或依現場指引人員引導，改走中正東路、中山路或中山北路；居民則需出示證件，依各路口指引人員指引放行。
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