〈台北都會〉新店第一公墓建公園落空 改工業區惹議
〔記者何玉華／新北報導〕位於國三與新店寶橋路間平緩坡地的新北新店區第一公墓，聲稱遷葬後將打造萬坪森林公園，如今由經發局規劃，標租土地五十年，徵求開發廠商，興建工業廠房、廠辦，並鼓勵智慧、綠能、太陽光電運用項目。不過，有議員質疑為特定對象量身打造，且標租規範不利多數受拆遷影響的小型工廠，也讓得標廠商坐收二房東之利。
經發局年底前將招商 百間工廠
經發局長施威全表示，一期遷葬後的四．一公頃土地為乙種工業區，透過招商吸引民間廠商開發產業園區，完成後可容納約一百間未登記工廠，創造至少一千個就業機會，會繼續與議員溝通。依經發局規劃，希望在年底完成招商，回饋的四五○○坪空間將安置拆遷的工廠及新創團隊。
新店第一公墓從清乾隆年間就是墓區，總面積七．六公頃，民政局自一○五年一月十九日動工，分兩期遷葬，聲稱將改造為森林公園，成為「新店之肺」；第一期完工的四．一公頃（一萬二五○四坪）是乙種工業區，經發局將分四個單元徵求開發廠商，租期廿年，期滿得續租十年，以三次為限，總計五十年。
議員批地目一直變 圖利少數人
市議員王淑慧說，自清朝起就是墓地，什麼時候成為工業區？政府花了那麼多錢遷葬空出土地，未來用途要先釐清，否則工業區未來又變為住宅區、商業區，讓少數人得利？市議員鄭宇恩認為，都交由廠商規劃，讓廠商做二房東分租，經發局一點主見都沒有。
市議員陳世榮說，土地掌握在少數人手中分配，不合理，市府應統一規劃；也有議員提出，評選的加分項目如智慧微電網概念、雨水回收系統、綠覆率、儲能、節能設施、太陽光電運用、生態濕地等，根本不是小工廠能負擔，政策方向與作為矛盾。
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