| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
台北都會|北部新聞|中部新聞|南部新聞

〈台北都會〉新店第一公墓建公園落空 改工業區惹議

2017-03-19

〔記者何玉華／新北報導〕位於國三與新店寶橋路間平緩坡地的新北新店區第一公墓，聲稱遷葬後將打造萬坪森林公園，如今由經發局規劃，標租土地五十年，徵求開發廠商，興建工業廠房、廠辦，並鼓勵智慧、綠能、太陽光電運用項目。不過，有議員質疑為特定對象量身打造，且標租規範不利多數受拆遷影響的小型工廠，也讓得標廠商坐收二房東之利。

經發局年底前將招商 百間工廠

經發局長施威全表示，一期遷葬後的四．一公頃土地為乙種工業區，透過招商吸引民間廠商開發產業園區，完成後可容納約一百間未登記工廠，創造至少一千個就業機會，會繼續與議員溝通。依經發局規劃，希望在年底完成招商，回饋的四五○○坪空間將安置拆遷的工廠及新創團隊。

新店第一公墓從清乾隆年間就是墓區，總面積七．六公頃，民政局自一○五年一月十九日動工，分兩期遷葬，聲稱將改造為森林公園，成為「新店之肺」；第一期完工的四．一公頃（一萬二五○四坪）是乙種工業區，經發局將分四個單元徵求開發廠商，租期廿年，期滿得續租十年，以三次為限，總計五十年。

議員批地目一直變 圖利少數人

市議員王淑慧說，自清朝起就是墓地，什麼時候成為工業區？政府花了那麼多錢遷葬空出土地，未來用途要先釐清，否則工業區未來又變為住宅區、商業區，讓少數人得利？市議員鄭宇恩認為，都交由廠商規劃，讓廠商做二房東分租，經發局一點主見都沒有。

市議員陳世榮說，土地掌握在少數人手中分配，不合理，市府應統一規劃；也有議員提出，評選的加分項目如智慧微電網概念、雨水回收系統、綠覆率、儲能、節能設施、太陽光電運用、生態濕地等，根本不是小工廠能負擔，政策方向與作為矛盾。

廣告
  • 新店第一公墓第一期遷葬工程完成，入口處現況為停車場。（記者何玉華攝）

    新店第一公墓第一期遷葬工程完成，入口處現況為停車場。（記者何玉華攝）

  • 一期遷葬完成的土地，經發局規劃分四個單元標租。（經發局提供）

    一期遷葬完成的土地，經發局規劃分四個單元標租。（經發局提供）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
地方‧本日最多瀏覽
» 更多地方新聞
台北都會‧本日最多瀏覽
» 更多台北都會新聞
談輕軌 柯︰關心基隆河谷廊帶計畫

總統蔡英文日前宣布，將斥資八十億興建基隆輕軌，銜接至捷運文湖、板南線，軌距與台鐵同長，部分路段還可與台鐵共用，也可行駛平面道路，原先評估捷運民生汐止線延伸基隆的計畫可能喊卡。台北市長柯文哲昨出席活動被…

網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
北檢起訴馬英九
2017世界棒球經典賽
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
法式✧牛肉通心麵
吃甜甜✧地瓜奶酪
自己在家煽豬油！
蔥薑蒜這樣保存！
轉寄

標題：〈台北都會〉新店第一公墓建公園落空 改工業區惹議


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年3月19日‧星期日‧丁酉年二月廿二日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.