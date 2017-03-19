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〈台北都會〉挺輕軌 劉文雄：應不分藍綠

2017-03-19

〔記者林欣漢／基隆報導〕總統蔡英文日前宣布要興建基隆輕軌，引起各方討論，監察委員補提名人劉文雄昨表示，輕軌的概念早在十二年前就提過，小英的宣示明智；國民黨副主席郝龍斌則認為，輕軌和捷運絕對不一樣，沒有事先規劃就會淪為空話。

劉文雄感嘆地說，「可能是我人緣不好，或老是政治不正確，沒人要聽。」曾在十二年前就找專家學者研擬輕軌銜接南港到基隆段的概念，劉認為，此次小英總算呼應他的想法，身為基隆人很開心，期望不論藍綠都該支持。

郝龍斌：沒事先規劃就成空話

昨到基隆出席「國民黨新未來座談會」的國民黨副主席郝龍斌說，「輕軌和捷運絕對不一樣。」郝龍斌說，當初承諾捷運到基隆，怎麼突然髮夾彎變成輕軌。他認為，應該要先有完整規劃、評估路線是否可行，沒有事先規劃就會淪為空話，地方選舉就要開始了，「如果這不是政策買票，什麼才叫政策買票，這不是綁樁，什麼才叫綁樁？」

宋瑋莉：應檢討路網 不浪費公帑

基隆市議長宋瑋莉批評，輕軌大部分走台鐵軌道，充其量就只是稍微增加台鐵運量，並非新增路網或是新的交通選項，完全沒有解決通勤族面臨的問題，為政者應站在民眾的立場去考量每一項建設，好好檢討及規劃完善的交通路網，而不是換湯不換藥，胡亂砸錢浪費公帑。

呂姓網友說：「輕軌是為了選票蓋的。」簡姓網友則說：「基隆要的是台北捷運線延伸到基隆。」

網友指 未來可分流多一選項

支持輕軌的網友則說：「當初蓋捷運時，台北人也一堆在『靠北』，蓋完後馬上閉嘴。」林姓網友認為，住汐止或汐科的人都會很高興，因為搭台鐵到南港轉乘板南線，人很多、常誤點，走路又要繞很遠，輕軌可以達到分流目的，搭文湖線來就坐輕軌，從台北來的就搭台鐵，多一條路的選擇，是真的有幫助。

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