〈台北都會〉基隆輕軌 林右昌：串聯大台北都會

2017-03-19

輕軌不單是為通勤而蓋

〔記者林欣漢／基隆報導〕總統蔡英文日前到基隆宣布要興建基隆南港線輕軌，大部分與台鐵共用路廊，引發民眾批評為何不加開台鐵班次就好，質疑浪費錢。基隆市長林右昌昨表示，基隆輕軌捷運是要串聯基隆市港與大台北首都經濟圈，不是為通勤而蓋。

「輕軌是為了把基隆市港與大台北首都經濟圈串聯在一起。」林右昌說明，透過這條輕軌，基隆能和大台北都會首度在都市空間上真正被串聯起來，數萬基隆人每天到台北通勤通學，但是在概念上，大台北都會居民並不會把基隆當作大台北都會的一部分。他舉例台北到淡水要一個小時，可是大台北都會居民覺得去淡水很近，因為他們覺得捷運在都會內，但要換搭火車感覺就是離開城市了，所以要透過捷運系統串聯，這是區域發展上一個很重要的觀念。

台鐵尖峰時期運載飽和

基隆市議員楊石城說，台鐵區間車五分鐘一班更好，省錢省事又馬上見效。對此，林右昌指出，基隆通勤有兩個雙峰，上下班人數很多，但中間一般時間是沒有運量的，台鐵目前的鐵路系統已達到極限、瓶頸，無法再提升，可以的話，以前就加開班次了；輕軌系統加入後，班次可增加一倍，只要十分鐘就有一班車，大幅提升運量。

林右昌說，基隆輕軌不僅僅是為了通勤交通，而是為了整體都市區域發展及產業，未來基隆將在兩年內興建好火車站城際轉運站，東岸軍港要遷移到西岸，西岸要興建會展旅運智慧大樓，市中心區會有很大的改變，透過捷運系統串聯桃園國際空港及基隆郵輪母港，搭配沿線有北五堵國際研發新鎮，「輕軌捷運是為了基隆河谷廊帶的產業發展、下一代的經濟產業就業而蓋。」

非六都中首縣市擁捷運

林右昌強調，輕軌就是捷運，捷運有很多系統，輕軌就是捷運系統的一種，基隆是第一個六都外能擁有輕軌捷運的城市，格外不容易。