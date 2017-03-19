〈北部〉柚花季健走、箭筍宴 主角都遲到

2017-03-19

〔記者花孟璟／花蓮報導〕花蓮縣文化局、光豐地區農會昨分別舉辦柚花季健走、箭筍饗宴活動，但「主角」柚花、箭筍都遲到，尚未盛開、盛產。

柚花約下週起陸續綻放

瑞穗鄉農會總幹事黃聖皇說，今年因閏六月，導致文旦柚花至今尚未盛開，由於氣溫和去年比並未異常低溫，預估柚花下週起陸續綻放；光豐農會總幹事林清水也說，下週起箭筍進入盛產期，歡迎消費者地產地銷、幫助農民。

每年春季的縣道一九三瑞穗鄉鶴岡路段，迎接遊客的就是撲鼻而來的柚子花香，每年約三月中下旬瑞穗鄉都有柚花季及健走活動，今年由文化局主辦，吸引約二千人參加，但遊客到鶴岡卻發現柚花花況不如預期，超過五成的文旦連花苞都尚未抽出，僅有零星開花，空氣中只聞得到「淡淡的香氣」。

不過，第一次參加柚花季的沈先生說，他剛調到花蓮上班，以前都不知道「文旦柚的花這麼香」，雖然開花不多就已令人驚豔，等到盛開時要再來一次。

光豐農會舉辦的「箭筍饗宴」，今年首度到太巴塱部落祭祀廣場舉辦，往年最多席開一百五十桌，今年因訂桌踴躍共席開二百二十五桌，原本農會預估箭筍三月下旬即可上市，不料前幾天農會還在到處調貨！

箭筍估清明前後進入盛產

王姓筍農說，目前箭筍數量還相當稀少，一台斤未剝殼的箭筍要價二百元，剝殼筍還傳出一台斤五百元天價。

由於價格昂貴，也讓現場的烤箭筍體驗還得「登記」以控管數量，農會總幹事林清水說，今年氣候偏暖、雨水也夠，應該是受到閏六月影響導致產期延後，估計清明節前後進入盛產，歡迎消費者多多購買。