〈北部〉東部開發隊老榮民安居 可望有解

2017-03-19

〔記者王錦義／花蓮報導〕退輔會「東部開發隊」在花蓮、台東農業開墾史上有許多血淚故事，從民國五十四年被安置在花蓮玉里鎮長良里一帶的河床新生地，卻礙於土地法規無法整修，老屋漏水、破爛，半個世紀來向國民黨政府求助沒有結果；行政院東部聯合服務中心與退輔會進行協調，執行長許傳盛說，目前案子已進入土地測量分割作業，後續將依相關程序辦理，土地與房舍使用問題可望獲得解決。

「很感動，過去從來沒有人來看過我們！」東部開發隊退下的榮民王伯伯說，他從小因戰爭四處飄泊，這裡的屋子住了五十多年，雖然小又破舊，但一磚一瓦皆由他們當時所蓋，而花東數千公頃的良田，當時都來自他們徒手開墾的河川新生地，因此對房舍懷著一份情感，深切期盼可以順利取得合法居住的權益。

許傳盛說，去年上任後應立委蕭美琴之邀，與退輔會副主委李文忠等相關單位進行協調，在長良里長吳光玉協助下，前往關心當初安置在河川地上數十戶上百人的居住權益，礙於法規，這些住戶無法依其需求任意修繕、整建房子，導致房屋老舊破損、漏水情形日益嚴重，但國家有義務照顧這些被迫離鄉背井、在花東奉獻餘生的榮民與眷屬，因此尋求相關單位解套，使其能合法承租居住。