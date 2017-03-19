〈北部〉宜縣首設「植物營行」 助花草回春
2017-03-19
〔記者林敬倫／宜蘭報導〕宜蘭市思源社區關懷協會昨舉行全縣首座「植物營行」揭牌典禮，園區設計採銀行開存戶概念，由民眾攜帶家中生長情況不佳的花卉至「營行」存放，由社區志工照料，盼帶動交流並營造綠美化風潮。
宜市思源社區 志工照料生長不佳花卉
思源社區關懷協會民國一○四年經宜蘭縣政府核准成立，思源「植物營行」揭牌典禮上，宜蘭市長江聰淵、宜蘭縣議員江碧華、立委陳歐珀夫人徐慧諭等人出席。
思源社區關懷協會理事長曾南國說，因參與宜蘭縣政府社區規劃師駐地輔導計畫，了解環保及綠美化重要性，在台大建築與城鄉研究發展基金會輔導團隊協助下，結合關懷協會資源回收站設立「植物營行」。
「植物營行」約八十坪，可栽種約三百盆植物，曾南國說，全案構想來自銀行開存戶概念，家裡生長情況不佳花卉，帶到「植物營行」存放，交給志工照料，恢復生命力後取回，也能到「植物營行」選取花器及花卉ＤＩＹ，完成種植後回存「營行」內。
曾南國說，園區內花器、儲水供水系統、內部設施，皆是資源回收物，由志工整理再利用，期望將綠美化及環保概念帶給社區民眾，進而往下扎根。
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