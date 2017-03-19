〈北部〉蘇澳、頭城區漁會選舉 當權派續掌權

2017-03-19

〔記者江志雄、林敬倫／宜蘭報導〕全國各級漁會昨天同步舉行會員代表選舉，宜蘭縣蘇澳區漁會應選五十一席，六十人登記參選，頭城區漁會四十六人選出四十三席，開票結果均由當權派繼續掌權。

蘇澳區漁會下屆三巨頭都有變動，理事長陳春生轉戰總幹事，僅他一人登記候聘，連當五屆總幹事的林月英轉換跑道參選監事，目標是常務監事，會員代表蔡源龍爭取理事長職務；頭城區漁會總幹事陳秀暖登記候聘，尋求二連霸，理事長林民讚任期已滿，將轉任常務監事，前總幹事鄭讚福競選理事長。

蘇澳鎮南方澳是全國三大漁港之一，蘇澳區漁會會員人數一萬七千多人，最近幾屆選舉「西線無戰事」，此次同樣是風平浪靜，當權派地位難以撼動，新任會員代表產生後，近期內召開大會，選出十五席理事、五席監事，理事會再推選理事長、遴聘總幹事，監事互選常務監事

頭城區漁會推展休閒漁業有成，陳秀暖說，頭城區漁會團結和諧，沒有派系問題，三巨頭沒有競爭者，如果一切順利，可望連任或續聘。