〈北部〉花蓮區漁會選舉 投票率65％創新高

2017-03-19

〔記者王錦義／花蓮報導〕花蓮區漁會基層選舉昨天舉行投票，今年競爭激烈，代表及理事參選人數突破往年紀錄，使得投票率達到六成五，高於歷屆選舉！現任總幹事洪銘芳說，昨投票過程順利，僅有一個小組出現同票抽籤的狀況，共選出二十七名會員代表、十三名小組長，二十八日將舉行代表大會選出理監事。

會員代表選舉結果仍呈五五波

由於參選爆炸，警方在花蓮區漁會各投開票所都部署維安警力。洪銘芳說，會員代表選舉有四十人登記爭取廿七席次，本次選舉具投票資格的會員共有二千四百三十八張，前往花蓮十三個投開票所投票，下午開票時，第七組代表黃逸華、游再發二人同為五十七票，現場抽籤，由游再發中籤當選。

花蓮區漁會總幹事寶座之爭，目前雖然候聘總幹事僅有漁會現任秘書李凱明一人，但要力抗來勢洶洶的「簡派」人馬，要獲得五席理事同意遴聘不容易，因此兩派人馬從會員代表選舉開始布局，導致代表參選人數爆炸，選情緊繃！

選前花蓮地檢署大動作約談漁會代表及理、監事候選人等十餘人，雖訊後請回，仍密切監控後續選情發展；尤其接下來的理監事選舉雙方實力接近，更傳出要砸百萬「固樁」。

熟悉漁會選舉的人士分析，從當選會員代表名單中，未來理事長選舉仍呈現五五波，依照漁會選舉辦法，理監事選舉若全體應出席人數三分之一以上主張，即可改採「無記名限制連記投票」，其連記人數以不超過應選名額二分之一為限，例如應選名額九名，每一選舉人可圈選四名，不得超過限制的額數；因此挑戰派或許會提出無記名限制連記投票法，屆時嚴格的配票策略就是勝選關鍵。

隨著代表名單出爐，二十八日將進行理監事改選，這次多達十八人角逐九名理事名額，理事長人選也逐漸浮出檯面；有意競選理事長的黃智明以一六四票最高票入選第八組代表，現任理事長簡光臺則以七十一票也順利選上第七組代表；目前選情變數仍多，待理監事名單出爐後會更加明朗。