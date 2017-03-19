〈北部〉堆滿垃圾 崎頂海灘殺風景
2017-03-19
〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣竹南鎮崎頂新樂園所在地，早年為「崎頂海水浴場」，但因沙灘被淘離，無法戲水，公所將原海水浴場休閒區標租，海灘回歸林務局管理，經年累月下來，海岸上堆積大量雜木、垃圾，樂園業者卻無權整理，鎮民代表陳幸義批評，下個月底將辦理大型海泳比賽，岸邊雜亂無章，讓人看笑話，盼相關單位加強整頓。
竹南公所將通知林務局處理
竹南鎮公所社會文化課表示，崎頂海灘屬林務局所有，過去颱風過後，公所也曾先行報備林務局，協助清理海灘垃圾，如今地方有此反映，公所將於週一上班日，通知林務局處理。
崎頂海水浴場，早於日治時期聞名，夏季遊客如織，但八年前因沙灘流失，底層礫岩裸露，海水浴場無法戲水而荒廢閒置；多年來，鎮公所辦理委外招標營運。
經營國際馬戲、特技表演的萬象藝術，認為雖然沙灘不再，但崎頂南接新竹十七公里海岸線，周邊也有子母隧道、龍鳳漁港等景點，仍具觀光發展潛力，於前年五月進駐，規劃國際藝術表演、餐飲、露營烤肉等服務，以「崎頂新樂園」再出發，但海灘不在承租範圍。
陳幸義接獲民眾反映，昨天前往了解，發現超過一百公尺的海灘上，散布雜木、漁網、塑膠罐、酒瓶等，讓他也傻眼，直呼「太過髒亂！」業者也透露，曾有園區遊客想欣賞夕陽，見此景象，搖頭「殺風景」。陳幸義另指出，中港溪游泳協會將於四月廿三日，在崎頂海域舉辦「老衢國際海泳嘉年華」，預估兩千人參加，這片髒亂海灘一旦見客，「豈不是讓人看笑話」。
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堆滿垃圾 崎頂海灘殺風景
苗栗縣竹南鎮崎頂新樂園所在地，早年為「崎頂海水浴場」，但因沙灘被淘離，無法戲水，公所將原海水浴場休閒區標租，海灘回歸林務局管理，經年累月下來…
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