〈北部〉鄭文燦：長青學苑 老人家的歡喜學堂
2017-03-19
〔記者謝武雄／桃園報導〕桃園區長青學苑昨天舉行開學典禮，課程多元，包含英日語、書法繪畫、手機平板、歌唱、易經、太極拳、國標舞等六十四種，有三千五百多人報名；市長鄭文燦主持典禮表示，這就是「活到老，學到老」的精神，他呼籲長者「手腳動一動、頭腦動一動、朋友常走動」，長青學苑是老人家的歡喜學堂。
鄭文燦說，各地長青學苑不但課程內容豐富，桃園區也新增桃園職訓教育協進會、中信里里民活動中心兩處上課地點，讓老人家更方便，上課不須背書包，只要保持愉快心情即可，是真正的「歡喜學堂」，希望資深學員都能喜歡。
4百多人拚英語賽 造型也講究
〔記者鄭淑婷／龜山報導〕「桃園市英語競賽」昨天在幸福國中、幸福國小舉辦，共有四百廿八人參賽，國中到大專組的演講題目涵蓋志工、技能培養、社會貢獻等，國小朗讀、說故事則自訂題目，大多數參賽者表示，題目不難發揮，但如何說得有趣、引人注意才是挑戰，在造型上也不能馬虎。
「桃園市英語競賽」包括英語朗讀、說故事、演說，分為國小、國中、高中職與大專等七個組別，各校精銳盡出、競爭激烈。
教育局表示，國小組為英文朗讀、說故事，國中到大專組的演講題目，以學生的生活經驗及社會參與為主軸，國中組「從擔任志工中學習到的事情」、高中組「在高中時期需培養的一些技能」、大專組「身為大學生，我能做出哪些貢獻，讓世界更美好」等，激發學生自我省思與他人及社會的互動關係。
看更多！請加入自由時報粉絲團
地方‧本日最多瀏覽
北部‧本日最多瀏覽
堆滿垃圾 崎頂海灘殺風景
苗栗縣竹南鎮崎頂新樂園所在地，早年為「崎頂海水浴場」，但因沙灘被淘離，無法戲水，公所將原海水浴場休閒區標租，海灘回歸林務局管理，經年累月下來…
網友回應
熱門新聞
- 擅開貨櫃遭307公斤羊毛砸死 家屬求償敗訴
- 電線上面有異物？ 近看才發現是無名的勇者…
- G20財長聲明 棄守對抗保護主義
- SBL》達欣淘汰璞園 8度爭冠居首
- 學生會發聲挽留 盼校長別默認不實指控
- 日巡賽T-Point女子高球賽》盧曉晴 劉依貞 並列18
- 仰德台日友好盃》大霧攪局 第1回合打平
- 余文樂嘆生存難 被迫認愛3個月
- 豪宅成交旺 價格續下探
- 土耳其建2023公尺世界最長吊橋 橫跨歐亞分界
- 想學龜派氣功！？ 用這玩意兒就能「放大絕」
- 巴黎機場驚恐 奪軍槍男遭擊斃
- 自由廣場》還有多少筆385億黑資產？
- 不只調情！以綸還想跟子閎拍男男劇
- 缺席王室活動 威廉王子夜店摟辣模
- 〈婚姻幸福學〉搞不清楚離婚原因 思緒混亂難以放手
- 資產29億 「華興」最有錢育幼院
- 五月天高雄開工吸4億-反串魯蛇 阿信賣內衣
- 【感覺紀事簿】女兒嫁到日本人家
- 今鋒面通過各地天氣不穩！週二北部降5度
- 豪宅重稅衝擊 有錢人變租屋客
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Keelung-Taipei 19km tram planned
- 吸食浴鹽 恐成殺人魔
- 地方諸侯壓力 交部︰不會都買單
- 吳敦義誓師 承諾贏回國民黨尊嚴
- 女童逐愛情夢 遇變態狼鞭臀性虐
- 僅賽格威較威 桃猿洋將「投」大
- 自由廣場》軍紀 戰略 武器
- 賈靜雯喜獲Bo妞 修杰楷再添一女喊停產
- 【荼蘼九○】 阿盛／淡水暮色紅
- 防逆向誤闖 交流道變身紅色出口
- 兄弟新氣象 蔣砲扛4番 陳子豪先發外野
- 助陣喬感情債 高一生挨砍2刀亡
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 EasyCard services may be used at Ciyou Temple
- 鋒面通過 東半部短暫雨
- 【愛地球】撿天燈
- 陽岱鋼二軍上場 目標明回一軍
- NBA123》人鹿全武行 3人遭驅逐
- 避免干擾調查 學界要求即起請假
- 新聞分析》吳擅地面戰 馬批洪添火力
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：〈北部〉鄭文燦：長青學苑 老人家的歡喜學堂
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分