〈北部〉鄭文燦：長青學苑 老人家的歡喜學堂

2017-03-19

〔記者謝武雄／桃園報導〕桃園區長青學苑昨天舉行開學典禮，課程多元，包含英日語、書法繪畫、手機平板、歌唱、易經、太極拳、國標舞等六十四種，有三千五百多人報名；市長鄭文燦主持典禮表示，這就是「活到老，學到老」的精神，他呼籲長者「手腳動一動、頭腦動一動、朋友常走動」，長青學苑是老人家的歡喜學堂。

鄭文燦說，各地長青學苑不但課程內容豐富，桃園區也新增桃園職訓教育協進會、中信里里民活動中心兩處上課地點，讓老人家更方便，上課不須背書包，只要保持愉快心情即可，是真正的「歡喜學堂」，希望資深學員都能喜歡。

4百多人拚英語賽 造型也講究

〔記者鄭淑婷／龜山報導〕「桃園市英語競賽」昨天在幸福國中、幸福國小舉辦，共有四百廿八人參賽，國中到大專組的演講題目涵蓋志工、技能培養、社會貢獻等，國小朗讀、說故事則自訂題目，大多數參賽者表示，題目不難發揮，但如何說得有趣、引人注意才是挑戰，在造型上也不能馬虎。

「桃園市英語競賽」包括英語朗讀、說故事、演說，分為國小、國中、高中職與大專等七個組別，各校精銳盡出、競爭激烈。

教育局表示，國小組為英文朗讀、說故事，國中到大專組的演講題目，以學生的生活經驗及社會參與為主軸，國中組「從擔任志工中學習到的事情」、高中組「在高中時期需培養的一些技能」、大專組「身為大學生，我能做出哪些貢獻，讓世界更美好」等，激發學生自我省思與他人及社會的互動關係。