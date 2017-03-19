〈北部〉機捷一段票比兩段票貴 A7居民促降價

2017-03-19

〔記者鄭淑婷／龜山報導〕龜山區A7合宜住宅近兩百位居民，昨天聚集在桃園機場捷運A7體育大學站抗議票價太貴，居民抱怨說，從A1到A5站的票價卅五元、A5到A7站也是卅五元，但從A1站坐直達車到A7卻要八十元，兩段式轉乘竟比直達車還便宜十元，很不合理。

桃捷公司：未來再評估

對此，桃園大眾捷運公司解釋說，這是因為統一生活圈的票價，部分車站降價所導致的結果，未來會綜合考量營運狀況、財務並兼顧服務旅客，對旅客意見與市場反應會持續觀察，在適當時機再評估調整票價的可能性。

A7合宜住宅有四千六百多戶，目前已有二九四九戶設籍、約七千人入住，抗議活動的召集人簡僑亨表示，A7合宜住宅如同孤島，居民自主與交通公司協調開設社區巴士，每天發車來回捷運新莊線迴龍站，單趟票價卅二元，再轉台北捷運到台北車站要卅元，總票價也才六十二元，但機捷到台北車站單趟卻要八十元，貴了十八元。

簡僑亨說，桃捷統一生活圈的降價措施，A8、A9站都降價十到廿元，A7站並未受惠，對於桃捷推出的「一三五團體定期票」方案，及月票、季票等優惠，居民不滿說：「誰會天天搭捷運？直接降票價才實際，不要一三五！」並揚言如果未獲善意回應，不排除下一波抗議行動。

對於A7站居民質疑「A1到A7一段票竟比兩段票貴」，依據桃捷公布的票價，從A1到A7站之間，在A2轉車的兩段票是九十元，在A3、A4、A5轉車都是七十元，在A6轉A7為八十元，桃捷解釋，去年底為了統一生活圈票價，同屬新莊生活圈的A3、A4、A5分別降了五到十元，因此才會造成一段票比兩段票貴。

因統一生活圈降價導致

桃捷公司表示，已推出各項優惠方案，A7站申請「一三五」優惠的居民已累積約七百人，以「一三五」方案來說，上班日才搭車，單趟是五折、四十元，天天搭車的單趟僅廿八元，A7到台北車站僅廿四分鐘，優惠後的票價及通勤時間，比其他大眾運輸更有競爭力。