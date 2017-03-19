〈北部〉大溪豆干節首日 分食千倍大春捲

2017-03-19

〔記者周敏鴻／大溪報導〕「大溪豆干節」昨天起登場，市長鄭文燦使用具有獨特豆香的「千張皮」，捲入豆干、素肉鬆、蔬菜與可食用的金銀花，製成比一般春捲大一千倍的「豆干大春捲」，再送給民眾分享、祈福，民眾都吃得很開心。

「大溪豆干節」原本僅是地方豆食產業業者，自行舉辦的小規模祈福活動，從民國一○四年起，因屬於地區性亮點產業活動，受到市府重視而接辦，今年邁入第三年，邀請知名的日本京都服部豆腐前來交流。

鄭文燦說，透過有趣的主題活動與各種豆類製品ＤＩＹ，讓民眾認識豆干文化與豆類藝術，帶動大溪區觀光發展。

昨天的主題活動是「豆干大春捲」，長五百四十公分的「千張皮」攤開在桌上，擺入豆干、蔬菜等食材後，捲成大春捲再分送給民眾，象徵「咬春、年年有春（剩）」的祝福意涵。

今有「豆腐大蛋糕」活動

為期四天的「大溪豆干節」在大溪區中正公園舉辦，今天、廿五日、廿六日分別有「豆腐大蛋糕」、「千人吃豆花」、「百人大廚神」三項主題活動，現場有豆腐皮、豆腐乳、豆福袋、鑲豆腐、豆干三明治、豆干刈包等ＤＩＹ體驗，讓民眾好吃又好玩。