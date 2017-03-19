〈北部〉護歷史拚觀光 桃園神社修復啟用
2017-03-19
〔記者謝武雄／桃園報導〕位於虎頭山的桃園忠烈祠，是日治時期的桃園神社，由於漏水嚴重，經一年多封閉整修後已重新啟用，昨天舉辦啟用音樂會，定位為「桃園忠烈祠暨神社文化園區」；市長鄭文燦出席表示，這是日本境外、也是全台建築風貌保存最完整的神社，具有歷史、觀光價值，也是市民休閒好去處。
全台最完整神社 KANO也取景
鄭文燦說，桃園神社建於一九三八年（昭和十三年），整座神社都以台灣檜木建造，因為保存完整，電影「KANO」中，進藤兵太郎與球員集合的嘉義神社就是來此取景。
他表示，因為拜殿、本殿屋頂嚴重漏水，藉由修復工程完成屋頂防漏、銅板瓦及木籬更換，修復後更古樸典雅，搭配周圍的人車友善動線、地坪修整、照明系統、鳥居恢復原貌等工程，及虎頭山風景區優美景色，將吸引更多市民前來。
搭配虎頭山景色 昨辦音樂會
鄭文燦說，一九七二年中日斷交，政府下令拆除全國各地的日本神社，由於桃園神社也是忠烈祠，因祭祀殉國烈士才未被拆除，完整保存至今，是日本境外保存最完整的神社，未來將在園區規劃更多的文化活動，日本育櫻會捐贈的河津櫻也種在園區內。
昨天的啟用音樂會邀請西門國小俐靈太鼓、大檜溪弦樂團、音桃愛樂社、烏克麗麗冠軍蔡晧怡小姐等，表演各種音樂饗宴，在神社日式木造空間裡，也展出水顏木房「茶空間情境展」。
看更多！請加入自由時報粉絲團
地方‧本日最多瀏覽
北部‧本日最多瀏覽
堆滿垃圾 崎頂海灘殺風景
苗栗縣竹南鎮崎頂新樂園所在地，早年為「崎頂海水浴場」，但因沙灘被淘離，無法戲水，公所將原海水浴場休閒區標租，海灘回歸林務局管理，經年累月下來…
網友回應
熱門新聞
- 擅開貨櫃遭307公斤羊毛砸死 家屬求償敗訴
- 電線上面有異物？ 近看才發現是無名的勇者…
- G20財長聲明 棄守對抗保護主義
- SBL》達欣淘汰璞園 8度爭冠居首
- 學生會發聲挽留 盼校長別默認不實指控
- 日巡賽T-Point女子高球賽》盧曉晴 劉依貞 並列18
- 仰德台日友好盃》大霧攪局 第1回合打平
- 余文樂嘆生存難 被迫認愛3個月
- 豪宅成交旺 價格續下探
- 土耳其建2023公尺世界最長吊橋 橫跨歐亞分界
- 想學龜派氣功！？ 用這玩意兒就能「放大絕」
- 巴黎機場驚恐 奪軍槍男遭擊斃
- 自由廣場》還有多少筆385億黑資產？
- 不只調情！以綸還想跟子閎拍男男劇
- 缺席王室活動 威廉王子夜店摟辣模
- 〈婚姻幸福學〉搞不清楚離婚原因 思緒混亂難以放手
- 資產29億 「華興」最有錢育幼院
- 五月天高雄開工吸4億-反串魯蛇 阿信賣內衣
- 【感覺紀事簿】女兒嫁到日本人家
- 今鋒面通過各地天氣不穩！週二北部降5度
- 豪宅重稅衝擊 有錢人變租屋客
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Keelung-Taipei 19km tram planned
- 吸食浴鹽 恐成殺人魔
- 地方諸侯壓力 交部︰不會都買單
- 吳敦義誓師 承諾贏回國民黨尊嚴
- 女童逐愛情夢 遇變態狼鞭臀性虐
- 僅賽格威較威 桃猿洋將「投」大
- 自由廣場》軍紀 戰略 武器
- 賈靜雯喜獲Bo妞 修杰楷再添一女喊停產
- 【荼蘼九○】 阿盛／淡水暮色紅
- 防逆向誤闖 交流道變身紅色出口
- 兄弟新氣象 蔣砲扛4番 陳子豪先發外野
- 助陣喬感情債 高一生挨砍2刀亡
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 EasyCard services may be used at Ciyou Temple
- 鋒面通過 東半部短暫雨
- 【愛地球】撿天燈
- 陽岱鋼二軍上場 目標明回一軍
- NBA123》人鹿全武行 3人遭驅逐
- 避免干擾調查 學界要求即起請假
- 新聞分析》吳擅地面戰 馬批洪添火力
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：〈北部〉護歷史拚觀光 桃園神社修復啟用
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分