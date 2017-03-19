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〈北部〉護歷史拚觀光 桃園神社修復啟用

2017-03-19

〔記者謝武雄／桃園報導〕位於虎頭山的桃園忠烈祠，是日治時期的桃園神社，由於漏水嚴重，經一年多封閉整修後已重新啟用，昨天舉辦啟用音樂會，定位為「桃園忠烈祠暨神社文化園區」；市長鄭文燦出席表示，這是日本境外、也是全台建築風貌保存最完整的神社，具有歷史、觀光價值，也是市民休閒好去處。

全台最完整神社 KANO也取景

鄭文燦說，桃園神社建於一九三八年（昭和十三年），整座神社都以台灣檜木建造，因為保存完整，電影「KANO」中，進藤兵太郎與球員集合的嘉義神社就是來此取景。

他表示，因為拜殿、本殿屋頂嚴重漏水，藉由修復工程完成屋頂防漏、銅板瓦及木籬更換，修復後更古樸典雅，搭配周圍的人車友善動線、地坪修整、照明系統、鳥居恢復原貌等工程，及虎頭山風景區優美景色，將吸引更多市民前來。

搭配虎頭山景色 昨辦音樂會

鄭文燦說，一九七二年中日斷交，政府下令拆除全國各地的日本神社，由於桃園神社也是忠烈祠，因祭祀殉國烈士才未被拆除，完整保存至今，是日本境外保存最完整的神社，未來將在園區規劃更多的文化活動，日本育櫻會捐贈的河津櫻也種在園區內。

昨天的啟用音樂會邀請西門國小俐靈太鼓、大檜溪弦樂團、音桃愛樂社、烏克麗麗冠軍蔡晧怡小姐等，表演各種音樂饗宴，在神社日式木造空間裡，也展出水顏木房「茶空間情境展」。

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  • 位於虎頭山的桃園忠烈祠，是日治時期的桃園神社，經一年多封閉整修後已重新啟用，定位為「桃園忠烈祠暨神社文化園區」。（記者謝武雄攝）

    位於虎頭山的桃園忠烈祠，是日治時期的桃園神社，經一年多封閉整修後已重新啟用，定位為「桃園忠烈祠暨神社文化園區」。（記者謝武雄攝）

  • 桃園神社是日本境外、全台保存最完整神社。（記者謝武雄攝）

    桃園神社是日本境外、全台保存最完整神社。（記者謝武雄攝）

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