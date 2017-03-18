〈台北都會〉爆偽造保養紀錄》通力電梯復業? 下週一揭曉

2017-03-18

遭勒令停業一年 提行政救濟

〔記者沈佩瑤、黃建豪／台北報導〕知名電梯公司「通力」今年二月爆出偽造電梯保養紀錄，遭台北市政府勒令停業一年，公司高層昨天出面召開記者會，說明偽造電梯保養紀錄一事詳情。通力提出行政救濟，外傳市府同意通力可緊急維修電梯，不過，建管處強調「只是同意通力可接聽民眾與電梯保養人的通報電話，通力仍然不能對電梯做保養及維修」。至於是否能撤銷停業處分？結果預計下週一出爐。

北捷、學校電梯 維管受影響

台北市有七二五座通力電梯，其中四十五座位在捷運站內，台北捷運公司說，電梯現在由內部有證照的人員維修、保養，短期用人力調度和加班來因應，同時也已找公司做評估，期盼盡快將維修、保養作業對外招標。

通力電梯業務範圍包含北捷、學校等場所，如今通力電梯遭停業一年，市府挨批變相懲罰民眾、拿民眾安全開玩笑，市長柯文哲日前雖然說會輔導其他業者接手維修業務，但據了解，不同電梯公司間使用的零件、保養程序都有其專業分工，其他業者也不敢貿然接下這塊燙手山芋。

通力電梯高層昨天下午臨時開記者會，坦承在程序上確實有瑕疵，依原本的作業流程，通常是由一名有證照人員，搭配一名已接受相關訓練、但尚未取得證照的人員進行電梯維修，並由有證照的人員蓋章，發生造假事件當天，有證照人員卻因故不在場。事後已檢討改進維修程序，所有人員也都取得相關證照。

建管處受訪時則說，通力與電梯保養人之間有商業契約，協商主動權仍在通力手上，市府只能做居中協調的角色，像是保養人不能找通力維修電梯，市府在網站上有其他專業廠商名單，但不適合主動提供給保養人。

建管處強調，只同意通力可接聽民眾與電梯保養人打來的通報電話，但停業仍有效，通力不能對電梯做保養、維修動作，只能找協力廠商幫忙。