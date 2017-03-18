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〈台北都會〉圓仔當姊姊? 圓圓人工助拚好「孕」到

2017-03-18

〔記者蔡亞樺／台北報導〕第一隻在台灣出生的台北市立動物園大貓熊「圓仔」已經三歲，許多人關心牠何時當姊姊？台北市立動物園昨天說，三月十三日開始，保育員陸續觀察到「圓圓」出現減少採食、外陰腫脹、蹭陰、過水、來回走動、奔跑、泡水及發出羊叫聲等徵兆，進入發情期的跡象越來越明顯，估計發情高峰應該就在這兩天。

團團和圓圓二○○八年來台，二○一一年首次交配未能受孕，二○一三年人工取精受孕成功生下圓仔，圓圓總計歷經七次人工授精才懷孕。二○一四年讓圓圓專心育幼，團圓沒有交配，而前年和去年自然和人工受孕都失敗。

動物園昨從各項行為指標及荷爾蒙指數研判，圓圓已達到發情高峰期。雌性大貓熊的發情高峰期一年只有一天，動物園把握時機，昨天下午進行團團人工採精及圓圓人工授精，下午四點十五分左右順利完成。

動物園說，大貓熊繁殖工作小組先採得團團二．七五六毫升精液，接著為圓圓注入部分稀釋精液，估計內含三．八億隻精蟲，活力為八十％，品質不錯，希望今年能順利讓「圓仔」再添個弟弟或妹妹！

目前團團體重一二一公斤，圓圓則是一一八公斤。動物園說，這段關鍵期間，圓圓將會留在內欄舍，暫停見客，團團則視圓圓的荷爾蒙指數，機動調整出現地點，大貓熊館暫由圓仔挑大樑與遊客見面。

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  • 動物園獸醫師除了進行人工繁殖作業外，也把握機會為「團團」和「圓圓」進行了健康檢查。（台北市立動物園提供）

    動物園獸醫師除了進行人工繁殖作業外，也把握機會為「團團」和「圓圓」進行了健康檢查。（台北市立動物園提供）

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