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〈台北都會〉圓山轉運站 下月增下車站點

2017-03-18

在護國禪寺附近 轉乘捷運更近

〔記者陳紜甄／台北報導〕圓山轉運站新增乘客下車站點！位於捷運圓山站西側的圓山轉運站，寬約二十五公尺、長約兩百公尺，腹地狹小，容納的乘客數有限，國光客運因此移至承德路、庫倫街口站外下客，乘客還要走五分鐘才會到捷運圓山站。台北市公共運輸處說，已規劃在玉門街，即鄰近捷運圓山站的護國禪寺一帶新增下客點， 預計最慢四月底前啟用。

預計四月底啟用 攸關六路客運

公運處說，新設站點位於玉門街，四月底啟用後，預計調整六條客運路線一八七七、一八七八、一八七九、二○二二、九○二三與九○六六，其中三條遷至新設的下客點，另三條則是新增下客點。

行駛宜蘭至圓山轉運站的三條國光客運路線一八七七、一八七八與一八七九，原下車站點在承德路、庫倫街口，將遷至新設站點，乘客下車後走至捷運站，將從五分鐘減為兩分鐘。

台北至中壢的二○二二、桃園至士林的九○二三與台北至基隆的九○六六也都有停靠圓山轉運站，但只供上車，新設站點建置完成後，客運業者也會在圓山轉運站新增下客點，放便乘客轉搭捷運。

公運處說，除了這六條路線，目前上下車停靠原圓山轉運站點的客運路線，未來也會視情形遷移至新設站點。

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