〈台北都會〉世大運運動操》前進校園 小綠綠搶先嗨跳

2017-03-18

〔記者蔡亞樺／台北報導〕世大運八月登場，北一女中體育老師俞齊親特地將世大運廿一項競賽項目、一項運動種類融入體操，編成三分鐘的運動操，昨天率領百名「小綠綠」齊跳操，全場HIGH翻！台北市教育局說，世大運運動操將推廣到各國、高中與小學，做為學生課間操，提升體適能，同時達到健身目的。

在北一女任教廿四年的俞齊親，花了八個月時間設計整套世大運運動操，昨天首度亮相，還加入饒舌樂，從樂團MP魔幻力量的「Natural High」改編。她說，希望學生跳過後，了解世大運競賽種類，也多接觸運動，運動操影片也放到網路平台，藉此行銷台北。

不過，廿一項競賽項目、一項運動種類全放進一套操，跳起來並不順暢，俞齊親說，她擷取十五個項目，出現最多的是台灣有機會奪牌的籃球、射箭、舉重。她笑說，屬於「台灣之光」的運動一定要放！

北一女學生黃心柔說，覺得世大運運動操比平常跳的課間操簡單，很快就能學會，跳完後也更認識運動競技項目。

教育局科長黃國忠則說，世大運運動操會搭配吉祥物「熊讚」進入校園表演，運動操有三分鐘標準版與一分半的精華版，前者適用國、高中，小學生跳精華版，培育了五百名種子教師到各校教學推廣。