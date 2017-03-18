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〈台北都會〉台北》校園食安升級 營養午餐廚工「除四菌」

2017-03-18

〔記者沈佩瑤／台北報導〕台北市衛生局率全國之先，與台北市餐盒食品商業同業公會推出「校園食安—除四菌、勤洗手、保食安」政策，除依「食品安全衛生管理法」規定廚工每年至少接受一次健康檢查，並自本學期起，加碼要求供應全市一二一所學校、共十一萬份營養午餐的十一家業者，在每學期開學前自主管理採檢廚工檢體，檢驗仙人掌桿菌、金黃色葡萄球菌、沙門氏桿菌和志賀氏桿菌等四種食品中的毒菌，從第一線為食安把關。

台北市長柯文哲昨與衛生局開記者會宣布，下學期開始的營養午餐採購契約裡，加入新的食安標準，確保廚房工作人員的健康安全，避免成為疾病帶原者。

食品藥物管理處長王明理說明，十一家業者供應的營養午餐份數約佔整個台北市的七成，剩下三成則由新北市業者供應，在採購契約中加入新的規範，即是希望訂立一致性原則，就算是外縣市業者也要遵守統一的食安標準。

對於新食安政策，台北市高中學生家長會聯合會總會長林育恬說，台北市學生在高中以下，每年在學校用餐的次數大概兩百次，以往都是針對食品安全，但細菌也常造成家長擔憂，希望這樣的把關能讓家長安心。

校餐供應業者士福實業公司經理馬恆傑說，經公會協調後，每名廚工每學期檢驗費用約五百元，士福有大概十一名廚工，雖然每學期增加約五千元成本，還是會積極配合政策。

柯文哲說，今年初，北市四所學校發生疑似食物中毒事件，對此，他的態度就是「面對問題是解決問題的第一步」，每次看到問題要先問自己，如果重來一遍，這問題要怎麼解決？當時就找了餐盒業者討論怎麼改善學生的食品安全。

目前廚房作業人員只檢查A型肝炎、傷寒及肺結核，柯文哲認為顯然無法阻擋拉肚子的食物中毒問題，決定修改食品業者的檢查標準，包括作業人員增加了「除四菌」檢查，工作人員清潔作業標準也要重新訓練。

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  • 台北市長柯文哲（左三) 昨出席「校園食安─除四菌、勤洗手、保食安」記者會，台北市餐盒食品商業同業公會及會員簽署承諾書，校餐供應業者自主增加廚工四菌採檢。（記者方賓照攝）

    台北市長柯文哲（左三) 昨出席「校園食安─除四菌、勤洗手、保食安」記者會，台北市餐盒食品商業同業公會及會員簽署承諾書，校餐供應業者自主增加廚工四菌採檢。（記者方賓照攝）

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台北》校園食安升級 營養午餐廚工「除四菌」

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