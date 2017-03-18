快訊基金獎榮耀肯定的專業團隊
〈台北都會〉比賽鋸木頭 烏來國中小趣味慶生
2017-03-18
〔記者翁聿煌／新北報導〕烏來國中小昨天舉行一百一十週年校慶，也是經過蘇迪勒風災復建後首次校慶運動會，充滿泰雅原住民特色，趣味競賽安排師生及家長鋸木頭，卡拉ＯＫ大賽則展現原住民愛好大自然及運動歌舞細胞。
烏來國小成立於民國前四年，一直到民國卅五年改名為烏來國民學校，民國五十七年同址設國中，民國六十四年兩校合併為烏來國中小至今，倚山面水環境優美，現擁有學生一百七十餘人。
一○四年八月八日的蘇迪勒颱風重創烏來，烏來國中小也因背面山坡土石滑落崩塌，損毀部分教室門窗，運動場也遭風雨毀壞，歷經一年多的復建才恢復原狀，昨天全體師生及家長盛大舉辦一百一十週年校慶暨社區親子運動會，期待烏來學生和民眾一起樂觀向前。
會中最有趣的是原住民鋸木頭競賽，各組以接力方式，比賽那一隊能將木頭鋸出最多片，學務主任莊永隆說，鋸木頭的技巧在於將鋸子輕輕推出，然後用力拉回，片鋸才不會「卡卡」，說來容易做時難，大家為了搶快，狀況百出、妙趣橫生，下午舉辦親師生卡拉ＯＫ大賽，讓大家大展歌喉，歡慶學校生日。
看更多！請加入自由時報粉絲團
地方‧本日最多瀏覽
台北都會‧本日最多瀏覽
北市》市政顧問「人爆多建議怪」 柯挨批不願整頓
高達717人 出席可領2000元車馬費台北市政府有七一七位市政顧問，每次出席可領兩千元車馬費，但不少市政顧問由府內前朝官員推薦，民進黨市議員許家蓓發現，郝市府前民政局長黃呂錦茹及前朝擔任台北市都市計畫…
網友回應
熱門新聞
- 傳柯P自薦當協調人 綠高層嫌他大嘴巴沒回應
- 機捷傳號誌異常、嚴重誤點 機捷加班輸運旅客
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 HK protesters jailed over anti-China clashes
- 禽蛋全面洗選後 一次性包材就退場
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 New sports head outlines goals to revitalize baseball
- UBA》打籃球4個月 石博恩助健行晉4
- 證券行情表、證券表格
- 林家魂「豪」神 籃網2度勝尼克
- 【感覺紀事簿】想寫出溫柔
- 機場捷運夜間大誤點 影響8班車450旅客
- 機捷通車未滿月 首度誤點25分鐘
- UBA》雙槍合飆56分 輔大加班保勝
- 工商界︰政院胡亂推諉不負責
- 清新林嘉欣 見證美膚
- 六月拍戲又餵奶 哭最慘就是這一齣
- 勞基法細則大翻修 特休假計算3選擇
- 難民船紅海遭遇攻擊 死亡人數增至42人
- 台灣民族黨投入基層選戰 瓜分綠營票源
- 【朵朵小語】原諒自己的不能原諒
- 加水泡開不用煮 賑災止飢就靠它
- 自由廣場》南海與東海 國會與川普
- 獵殺龍王鯛 綠島民宿業者判6月罰30萬
- 悍將「鋒」什麼? 新身分即將揭曉
- 南投安置少年 遭集體性侵
- 肯朵兒引賊入室 遭竊612萬珠寶
- 負面新聞連環爆 陳艾琳失控了
- 借年輕人的箭 林德福改革協會
- 張立昂交杯邵翔 滿嘴女友經
- 這一戰 陳鴻文不當終結者
- 利菁炒舊鞋恩怨控遭霸凌 羅霈穎怒嗆滿口謊言
- 工、貿爭新南向 高峰會槓上形象展
- 美國務卿︰對北韓動武是選項
- 新署長透露／台灣辦一級賽 目前多是透支
- 洛夫提前歸隊 騎士又損厄文
- 中南部高溫達29度 北部、東部晚間有雨
- 郭書瑤哪裡不睡 竟然睡棺材
- 陳鴻文中繼1局挨轟 中信教頭仍讚賞
- 金門又傳詐騙案件 疑推銷信用卡騙個資
- 水資源日前夕 學童護水傳愛
- 小鄧麗君在中國 被逼整型活受罪
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：〈台北都會〉比賽鋸木頭 烏來國中小趣味慶生
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分