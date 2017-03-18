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〈台北都會〉比賽鋸木頭 烏來國中小趣味慶生

2017-03-18

〔記者翁聿煌／新北報導〕烏來國中小昨天舉行一百一十週年校慶，也是經過蘇迪勒風災復建後首次校慶運動會，充滿泰雅原住民特色，趣味競賽安排師生及家長鋸木頭，卡拉ＯＫ大賽則展現原住民愛好大自然及運動歌舞細胞。

烏來國小成立於民國前四年，一直到民國卅五年改名為烏來國民學校，民國五十七年同址設國中，民國六十四年兩校合併為烏來國中小至今，倚山面水環境優美，現擁有學生一百七十餘人。

一○四年八月八日的蘇迪勒颱風重創烏來，烏來國中小也因背面山坡土石滑落崩塌，損毀部分教室門窗，運動場也遭風雨毀壞，歷經一年多的復建才恢復原狀，昨天全體師生及家長盛大舉辦一百一十週年校慶暨社區親子運動會，期待烏來學生和民眾一起樂觀向前。

會中最有趣的是原住民鋸木頭競賽，各組以接力方式，比賽那一隊能將木頭鋸出最多片，學務主任莊永隆說，鋸木頭的技巧在於將鋸子輕輕推出，然後用力拉回，片鋸才不會「卡卡」，說來容易做時難，大家為了搶快，狀況百出、妙趣橫生，下午舉辦親師生卡拉ＯＫ大賽，讓大家大展歌喉，歡慶學校生日。

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  • 鋸木頭比賽看似簡單卻是大考驗。（記者翁聿煌攝）

    鋸木頭比賽看似簡單卻是大考驗。（記者翁聿煌攝）

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