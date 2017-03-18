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〈台北都會〉遊烏來福山部落 20日起報名

2017-03-18

〔記者何玉華／新北報導〕新北市觀光旅遊局今年推出「烏來福山部落悠遊行」兩主題路線，開放一三○○個名額，三月廿日上午九點起開放四至六月網路報名，五月十五日上午九點起開放七至九月報名。

主題路線之一「織樂獵趣德拉楠」，四月十九日起週三出團；主題路線之二「想念s’nun德拉楠」，四月廿一日起週五、六出團，為確保導覽品質，每團僅十八個名額。

兩條主題路線 體驗生態之美

昨天記者會現場，由林慶台牧師以泰雅古調邀請各界體驗烏來福山的部落文化、特色人文；觀光旅遊局長陳國君表示，從一○一至一○五年陸續辦理福山地區部落悠遊行及地區導覽人員培訓課程，透過在地原住民的投入參與，親口講解在地故事與文化，除推廣生態之美，更著重展現原住民文化及地方連結性，希望帶動在地經濟。

每人活動費九九九元，包含車資、專人導覽、體驗活動、餐食與保險等。活動資訊可上官網：www.tranantour.com 查詢。

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  • 「烏來福山部落悠遊行」展現原住民文化及地方連結性。（觀光旅遊局提供）

    「烏來福山部落悠遊行」展現原住民文化及地方連結性。（觀光旅遊局提供）

  • 「烏來福山部落悠遊行」推廣生態之美。（觀光旅遊局提供）

    「烏來福山部落悠遊行」推廣生態之美。（觀光旅遊局提供）

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