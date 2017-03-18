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〈台北都會〉同校求學 新住民母子攜手逐夢
2017-03-18
〔記者翁聿煌／新北報導〕莊敬高職表演藝術科學生高佳榮是新住民第二代，與媽媽陳淑英在家為母子，在校為同學；陳淑英從柬埔寨嫁來台灣廿年，積極自我充實，從國中小補校進修至今，假日在莊敬高職新住民假日專班讀美容科，兒子希望在舞台上發光發熱，媽媽想要擁有自己的美容小鋪，母子相互勉勵，認真逐夢。
高佳榮身材細長，從小就是運動好手，擔任國中小的田徑校隊選手，展現四肢協調性和敏捷反應，高職選讀表演藝術科，勤練街舞，希望能在舞台發光發熱，並且擔任舞蹈老師，一直在背後鼓勵他的媽媽陳淑英是精神支柱。
陳淑英當年嫁到台灣，一句國語都不會說，勤勉工作補貼家計和相夫教子之餘，從國小國中補校念起，如今國語聽說讀寫都沒問題，到莊敬高職新住民專班念美容科，加強自己的美容專長。
陳淑英笑說，兒子喜歡表演，她幫忙化妝做造型，希望將來能開一間美容小鋪，家境雖然不寬裕，但母子一起念書複習功課，是家人最親密的時光。
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