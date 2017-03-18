〈台北都會〉社工40年 邱夙儀、黃玉翠獎特殊貢獻

2017-03-18

46位志工受表揚

〔記者何玉華／新北報導〕新北市社會局及新北市社工師公會昨在市府舉辦社工表揚」，共四十六人獲殊榮，其中邱夙儀四十餘年社工生涯，見證台灣社會變遷，堪稱「社工界的活字典」；黃玉翠歷經多次災難，仍一本初衷，熱忱不減，市長朱立倫特別頒發兩人特殊貢獻獎。

邱夙儀從學校畢業後，就到台北縣政府社會科服務迄今，是「媽祖級」社工，她說，早年社會對於「社工」的角色是模糊的，「離開學校到社會工作就叫社工」，如今，社工夥伴的努力和付出，讓社會看見重要性。

黃玉翠對歷任局長的故事如數家珍，尤其在台北縣改制前一段時間，九二一大地震、ＳＡＲＳ風暴、蘆洲大囍市火災及莫拉克、賀伯風災等，她形容如「天崩地裂、水深火熱」，道盡當年的處境。她雖然屆齡退休，仍說「如果我還年輕，還是願意從事社工第一線服務工作」。

另外，獲馬拉松獎的鍾清惠，任職馬偕醫院社會服務室，專責安寧病房安寧療護領域臨床社工；獲頒耕耘獎的黃淑真，擔任亞東醫院社會工作室組長，針對重大性侵、兒虐案件及器官捐贈個案，親赴現場提供協助，全年無休；火力十足獎的邱玟菱，是家扶基金會的資深社工師，因幼年貧困與中年喪偶的經歷，讓她更能以同理心，貼近服務案家的需求。