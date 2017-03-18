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〈台北都會〉60年老屋群再造 台藝大催生文化聚落
2017-03-18
〔記者聶瑋齡／新北報導〕位於板橋大觀路上的台灣藝術大學，去年十一月起連續三個月，舉辦大台北藝術節雙年展，並將北側的華僑中學舊校舍做為展覽場地，讓老房子、地方藝術連結，鋪陳出一幅板橋美麗的都市畫作。展覽結束後，老房子將活化，讓年輕藝術家進駐，打造人文園區，成為在地的藝術基地。
大台北藝術節由法國哲學暨漢學大師朱利安（François JULLIEN）擔任策展人，以「去相合—藝術與暢活從何而來？」為題，串連大台北地區藝文單位的大型展演活動，在台藝大有章藝術博物館、北側校區眷舍、九單藝術實踐空間展出；現展雖結束，但在北側校區眷舍仍能看見標誌、塗鴉、油漆與旗幟等展覽軌跡，在藝術大學旁成了另一種景觀。
一九五五年興建的華僑中學舊眷舍，建築形式為獨立門戶二層樓，有小庭院並植樹，其中十一間老房子做為藝術的場地，展品在大台北藝術節雙年展後已撤出。
台藝大校長陳志誠說，這批老房子將規劃與在地連結，透過老房子的建築體、庭園，邀請年輕藝術家進駐創作，成為大台北的大確幸。
老房子再造做為藝術的展場，已成為近年都市發展的一環，除了與地方連結，文化保存也是其中因素，台藝大廣電系教授賴祥蔚說，台北市長官邸或跳舞咖啡皆為老房子再造例子。
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