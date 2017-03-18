〈台北都會〉士林農會改選 郭萬清失守「恐雙輸」
推派人馬接棒理事長 落敗
〔記者黃建豪／台北報導〕這次全國基層農會改選，台北市九個農會上週已陸續完成理事長改選，士林農會因爆發理事資格爭議，延至昨天才選出新任理事長，回鍋參選的葉文忠擊敗平等里前里長鄒枝和，並與對手陣營的士林區農會前理事長郭萬清交接，當場接任第十三屆理事長。
而有意向上競選台北市農會理事長的郭萬清，不僅頓失士林區農會這個重要據點，連台北畜產公司董事長一職，都在昨天被葉文忠解職。
想直取市農會理事長 生變
葉文忠是花商出身，與長期深耕農會的士林區莊派合作，曾在二○○五年擔任第十屆士林區農會理事長，之後莊派在士林失利，由郭萬清連任兩屆。郭以士林為首擴張布局，期盼今年任期屆滿後，直取台北市農會理事長大位，不料士林卻失守，面對二十九日的台北市農會理事長選舉，恐更加不利。
郭萬清對手、台北市農會前理事長莊龍彥昨受訪表示，郭輸了士林後，他勝算變大，但最後結果還很難講，二十一日各區農會將先選出市農會理事，屆時戰局就會大勢底定。
第十屆理事長葉文忠 回鍋
葉文忠說，士林區農會九席理事中，他們與郭萬清派系比數為五︰四，其實很接近。這次回任理事長，除了替農民爭取福利，更重要的是恢復農會和諧，減少長期以來的派系鬥爭。
郭的畜產公司董座職 被拔
然而，北市府六大公司之一的台北畜產公司，士林區握有三分之一股權，因此在十席董事中就握有四席。郭萬清痛失士林後，葉文忠昨已重新推派四席董事，使得郭萬清失去畜產公司董事身分，董事長職務也連帶解除，新董座預計在月底的董事會重新推任。
記者昨致電郭萬清，郭先以開會繁忙為由稱不便受訪，截稿前未再接聽電話。
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標題：〈台北都會〉士林農會改選 郭萬清失守「恐雙輸」
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