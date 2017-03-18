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〈台北都會〉當第三勢力共主？ 柯：哪有這麼好康

2017-03-18

〔記者沈佩瑤／台北報導〕外傳時代力量有意協調拱台北市長柯文哲當第三勢力的「共主」，柯文哲昨於衛生局活動回應，「天啊！想像力怎麼那麼豐富！」

柯文哲向來秉持「朋友要多、敵人要少」原則，外傳柯日前參加時代力量黨慶，主動提及「要不要協調（議員選舉）」；不過，昨天他不但否認參加時代力量黨慶，還反指是對方到市府拜訪。至於外傳時力有意推他當第三勢力的「共主」，柯更哈哈大笑說，「哪有這麼好康的事，人家又不一定要找我！」

柯文哲再次重申「原則」，政治上朋友要多、敵人要少，「所以我們會跟各黨各派保持良好關係」，民進黨還是很重要的盟友，嘗試跟每個人都保持最好的關係。

有媒體問及，民進黨對柯文哲和時代力量的合作相當反彈，他秒回，「現在還沒有合作。」老調重彈說，要爭取最多的朋友，每一個都把他當朋友看待，只是「有時候朋友跟朋友之間還是會有衝突，所以希望大家是不是可以去協調一下。」強調自己能提供的幫助有限，建議時代力量和民進黨協商。

至於會不會循二○一六年立委選舉模式，幫時代力量站台？柯文哲則說，情勢每天都在變，所以要協調；現在的態度是把每天的市政做好，就是連任最好的準備，不需要去想東想西、做太多跟自己本業無關的事情。

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  • 外傳時代力量有意推舉台北市長柯文哲當第三勢力的「共主」，柯文哲昨在媒體包圍追問下直說：「哪有這麼好康的事！」（記者沈佩瑤攝）

    外傳時代力量有意推舉台北市長柯文哲當第三勢力的「共主」，柯文哲昨在媒體包圍追問下直說：「哪有這麼好康的事！」（記者沈佩瑤攝）

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