〈台北都會〉北市》市政顧問「人爆多建議怪」 柯挨批不願整頓
高達717人 出席可領2000元車馬費
〔記者郭安家、沈佩瑤／台北報導〕台北市政府有七一七位市政顧問，每次出席可領兩千元車馬費，但不少市政顧問由府內前朝官員推薦，民進黨市議員許家蓓發現，郝市府前民政局長黃呂錦茹及前朝擔任台北市都市計畫委員會、文化資產審議委員會委員的辛晚教等人，仍擔任柯市府顧問，部分委員也數度要復辟郝市府舊政策，例如建議官方重辦孔廟春祭，甚至建議專人為孔子像上香；許家蓓批評，前朝顧問意見與市府政策矛盾，柯文哲不願大刀闊斧整頓市政顧問群。
摩托車多 籲拍短片警世求改善
許家蓓調閱資料還發現，有些市政顧問組一年開七十次會，有些卻僅開一次，成效不彰；有顧問竟提議第二殯儀館二期工程採ＢＯＴ方式辦理，由財團營運；有顧問提到同志議題，指沒有法源依據前，柯市府應謹慎「推廣同性戀」；有顧問甚至建議，外國人對台灣的印象仍停留在摩托車很多、曬衣服成萬國旗，盼市府將這些拍成短片，播給大家看，才能有所改善。
但也有產發局的市政顧問頗有創意，建議市府應推行在家上班與彈性上班；有顧問提議，社區有很多年輕人開咖啡店，可向中小企業尋求認養或募資。但有觀傳局的顧問用字遣詞特殊，指「新北市的九份每天都是人潮為患」，台北市也可以規劃類似景點，如大龍峒、龍山寺及大稻埕。
許家蓓說，最矛盾的是，有別於郝市府以「帝王式」史觀，拍馬屁邀請總統參加孔廟秋祭大典，柯文哲上任並未延續郝時代措施，辛晚教卻提案，「敬請蔡英文總統蒞臨參加孔廟釋真禮，上香、獻匾、致詞，藉以表示尊師重道，宣示弘揚大同世界、以和為貴的人文思想。」
多前朝人 意見常與柯政策相左
市府過去舉辦春秋祭典被質疑是「中國古代帝王式」作法，如今已停辦官方版春祭，但還有其他顧問盼恢復，甚至建議開放民眾祭祀孔子，派專人每天早晚供茶、上香。許家蓓說，郝龍斌重要幕僚黃呂錦茹也是市政顧問，雖未在孔廟議題上著墨太多意見，但前朝顧問恐提出許多與柯市府政策相左的意見，無助政策推行，柯文哲卻不願大刀闊斧整頓市政顧問群。
民政局長藍世聰則澄清，柯市長不會知道七一七位市政顧問有哪些人，「我看到市政顧問提報名單，也沒有想到太多，黃呂當過八年局長也夠資格啦！」但他坦言，馬英九市長時代確實沒辦春祭，郝龍斌時代才辦，有沒有春祭見仁見智、可辦可不辦；他認為，孔子不是給我們帝王思想，所以新政府才決定不辦春季，「孔子想法在我們心裡，但我們要化繁為簡、與時俱進。」
傳言重整 研考會：是研究智庫
外傳市府已委託學者研究、重整市政顧問群，研考會主委曲兆祥昨證實，已委託台大教授彭錦鵬做研究計畫，但據他了解，主要是針對國內智庫進行研究，例如個別的組織型態等。他強調，智庫跟市政顧問的作用截然不同，不能混為一談，市政顧問偏功能性，近似於一個提供意見的管道，而智庫的作用則類似幕僚。
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