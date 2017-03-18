快訊基金獎榮耀肯定的專業團隊
〈台北都會〉新店參與式預算 39案19日起投票
2017-03-18
〔記者何玉華／新北報導〕「參與式預算 新店五百萬」，新店區民可投票決定自己屬意的建設或規劃案！
議員建議款500萬 每案上限50萬
新北市議員陳儀君繼去年在新店區達觀里推動參與式預算後，今年擴大辦理，她撥出議員建議款五百萬元，由區民提案、投票，由下而上決定預算分配；經審查出的卅九案，提案人十八日說明後，十九日開始投票，至四月八日止，再依投票結果順位補助，每案上限五十萬元，用完為止。
「參與式預算 新店五百萬」從去年七月十五日起，陸續在新店區辦理卅三場說明會，約有一四五○位區民到場參與，至去年十二月卅一日，共收到一三○個提案，經過四次審查會議，部分可立即處理或屬於既定預算項目，直接由公部門執行，另選出可行的卅九案做為公民選案，十八日上午九點將在新店馬公公園召開記者會，宣布區民投票開始，副市長侯友宜將到場支持。
陳儀君製作選案公報、小海報、宣導短片，招募投票志工，也透過學校，讓孩子將訊息帶回家給家長了解。
卅九案內容涵蓋教育、文創、體育、社福、經建五大領域，陳儀君辦公室規劃四萬張選案公報及選票，滿十八歲的新店區民可在新店區公所、圖書館新店分館、青少年圖書館、大豐社福館及服務處索取，另透過學生帶回給家長，每人勾選十個提案，三月十九日至四月八日調查，四月十日公布結果。
看更多！請加入自由時報粉絲團
地方‧本日最多瀏覽
台北都會‧本日最多瀏覽
台北》校園食安升級 營養午餐廚工「除四菌」
台北市衛生局率全國之先，與台北市餐盒食品商業同業公會推出「校園食安—除四菌、勤洗手、保食安」政策，除依「食品安全衛生管理法」規定廚工每年至少…
網友回應
熱門新聞
- 傳柯P自薦當協調人 綠高層嫌他大嘴巴沒回應
- 機場捷運夜間大誤點 影響8班車450旅客
- 國民黨美金公債》綠委諷：能兌現才有鬼！
- 南投安置少年 遭集體性侵
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 HK protesters jailed over anti-China clashes
- 伍佰搖滾太嗨 月球漫步玩開啦
- 勞基法細則大翻修 特休假計算3選擇
- 探管撞中油幽靈管線 高雄下水道氣爆1死3傷
- 《謠言終結站》拍孕婦肩膀會流產？ 醫：無稽之談
- 機捷傳號誌異常、嚴重誤點 機捷加班輸運旅客
- 機捷通車未滿月 首度誤點25分鐘
- 《花朵》超越《顛父》 8提名稱霸蘿拉獎
- 日巡T-Point高球賽 3台將首輪並列37
- 法院轉介少年 安置機構是民營
- 自由廣場》扼殺活力社會
- 美國務卿︰對北韓動武是選項
- 負面新聞連環爆 陳艾琳失控了
- 體育署交辦一級賽 中職尚未點頭
- 標準普爾將俄羅斯信評展望調高至正向
- 香港蘇富比春拍 今明預展獵客
- 中風嬤失能好難受 物理治療再站起
- 工、貿爭新南向 高峰會槓上形象展
- 《美國印地安泉網賽》拍落世界球后 辛然配問鼎冠軍
- 【小繆思】雪花
- 蘇獨二次公投 英相軟調拒絕
- 林家魂「豪」神 籃網2度勝尼克
- 美國防部否認空襲敘清真寺 供照片佐證
- 侍武士抵美備戰 名廚駐隊護胃
- 【人生護理站】小雨的天空
- 借年輕人的箭 林德福改革協會
- 03/18 各報重點新聞一覽
- 錢小豪走過低潮 把孩子當老師
- 北市知名麵攤 憂鬱媳砍死婆婆
- 許鞍華集郵影后 新片鬥演技
- 水資源日前夕 學童護水傳愛
- 中南部高溫達29度 北部、東部晚間有雨
- 自由廣場》中國現形記
- 艾莉絲驚爆離婚2年 獨力養女兒
- 2018年亞運 不徵召職業球員
- 冷眼集》軟趴趴的教育部在怕什麼？
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：〈台北都會〉新店參與式預算 39案19日起投票
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分