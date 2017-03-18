〈台北都會〉新店參與式預算 39案19日起投票

2017-03-18

〔記者何玉華／新北報導〕「參與式預算 新店五百萬」，新店區民可投票決定自己屬意的建設或規劃案！

議員建議款500萬 每案上限50萬

新北市議員陳儀君繼去年在新店區達觀里推動參與式預算後，今年擴大辦理，她撥出議員建議款五百萬元，由區民提案、投票，由下而上決定預算分配；經審查出的卅九案，提案人十八日說明後，十九日開始投票，至四月八日止，再依投票結果順位補助，每案上限五十萬元，用完為止。

「參與式預算 新店五百萬」從去年七月十五日起，陸續在新店區辦理卅三場說明會，約有一四五○位區民到場參與，至去年十二月卅一日，共收到一三○個提案，經過四次審查會議，部分可立即處理或屬於既定預算項目，直接由公部門執行，另選出可行的卅九案做為公民選案，十八日上午九點將在新店馬公公園召開記者會，宣布區民投票開始，副市長侯友宜將到場支持。

陳儀君製作選案公報、小海報、宣導短片，招募投票志工，也透過學校，讓孩子將訊息帶回家給家長了解。

卅九案內容涵蓋教育、文創、體育、社福、經建五大領域，陳儀君辦公室規劃四萬張選案公報及選票，滿十八歲的新店區民可在新店區公所、圖書館新店分館、青少年圖書館、大豐社福館及服務處索取，另透過學生帶回給家長，每人勾選十個提案，三月十九日至四月八日調查，四月十日公布結果。