| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
基金獎榮耀肯定的專業團隊
台北都會|北部新聞|中部新聞|南部新聞

〈台北都會〉新店參與式預算 39案19日起投票

2017-03-18

〔記者何玉華／新北報導〕「參與式預算 新店五百萬」，新店區民可投票決定自己屬意的建設或規劃案！

議員建議款500萬 每案上限50萬

新北市議員陳儀君繼去年在新店區達觀里推動參與式預算後，今年擴大辦理，她撥出議員建議款五百萬元，由區民提案、投票，由下而上決定預算分配；經審查出的卅九案，提案人十八日說明後，十九日開始投票，至四月八日止，再依投票結果順位補助，每案上限五十萬元，用完為止。

「參與式預算 新店五百萬」從去年七月十五日起，陸續在新店區辦理卅三場說明會，約有一四五○位區民到場參與，至去年十二月卅一日，共收到一三○個提案，經過四次審查會議，部分可立即處理或屬於既定預算項目，直接由公部門執行，另選出可行的卅九案做為公民選案，十八日上午九點將在新店馬公公園召開記者會，宣布區民投票開始，副市長侯友宜將到場支持。

陳儀君製作選案公報、小海報、宣導短片，招募投票志工，也透過學校，讓孩子將訊息帶回家給家長了解。

卅九案內容涵蓋教育、文創、體育、社福、經建五大領域，陳儀君辦公室規劃四萬張選案公報及選票，滿十八歲的新店區民可在新店區公所、圖書館新店分館、青少年圖書館、大豐社福館及服務處索取，另透過學生帶回給家長，每人勾選十個提案，三月十九日至四月八日調查，四月十日公布結果。

廣告
  • 市議員陳儀君推動「參與式預算 新店500萬」，辦理30幾場說明會，並印製選案公報說明39案計畫內容。（記者何玉華攝）

    市議員陳儀君推動「參與式預算 新店500萬」，辦理30幾場說明會，並印製選案公報說明39案計畫內容。（記者何玉華攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
地方‧本日最多瀏覽
» 更多地方新聞
台北都會‧本日最多瀏覽
» 更多台北都會新聞
台北》校園食安升級 營養午餐廚工「除四菌」

台北市衛生局率全國之先，與台北市餐盒食品商業同業公會推出「校園食安—除四菌、勤洗手、保食安」政策，除依「食品安全衛生管理法」規定廚工每年至少…

網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
北檢起訴馬英九
2017世界棒球經典賽
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
揭秘✧鬍鬚張滷肉飯
冷飲✧提拉米蘇咖啡
古早味✧蒜蓉辣椒醬
這樣炒出Ｑ彈米粉！
轉寄

標題：〈台北都會〉新店參與式預算 39案19日起投票


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年3月18日‧星期六‧丁酉年二月廿一日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.