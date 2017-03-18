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〈台北都會〉挖停車場毀1公頃草坪 三重商工學子力阻
2017-03-18
地下兩層 建500個停車位
〔記者李雅雯／新北報導〕三重商工校園內工科大樓前占地一．二公頃的大草坪，綠意盎然，營造愜意宜人氛圍，向來是師生和校友喜歡的樂園，卻在地方居民強烈要求下，四分之三面積將由交通局開挖興建地下停車場，預計在下半年進場施作，三重商工學生、校友串聯搶救，批評校園水泥化，綠地將會消失；對此，交通局強調，工程完成後將會把草坪復原。
工科大樓前大草坪面積相當大，師生們都喊它「後操場」，傳出要挖地下停車場後，不少學生、校友紛紛疾呼「不要水泥化」，不斷地問「為什麼要剝奪我們的綠地」，近期也在網上轉傳文宣「三重商工綠意盎然的草原，即將絕響。捨不得的，明日請帶相機；手腳太慢，就拍挖土機和政客吧」。
根據交通局規劃，地下停車場靠近力行路一段、忠孝路二段的區塊，開挖基地面積達○．九公頃（九千平方公尺），工科大樓正前方區塊不動，預計下挖兩層，提供五百個小客車停車位。
新北市府：完工後草坪會復原
交通局停車管理科代理科長金肇安表示，下半年將進場施作，開挖過程預計三個月，這段時間影響確實會較大，結構體完成後，工程轉入內部，就會降低影響，共構地下停車場工程會將校方計畫的產學大樓所需空間納入，「產學大樓到時就是往上長就好了」。金肇安強調，工程完成後將會把草坪復原。
三重商工校長林清南指出，校內針對此案已經溝通多時，基於敦親睦鄰，回應地方停車需求，該區塊也是產學大樓預定地，建置共構地下停車場後，可讓產學大樓工程省下部分經費，樂觀看待此案，期待雙贏。
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