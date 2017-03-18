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〈北部〉羅東林管處退休員工宿舍災損未修 眷屬批

2017-03-18

〔記者江志雄／宜蘭報導〕宜蘭縣羅東林管處方姓退休員工宿舍，去年九月梅姬颱風過後，屋頂被飛來的大型鐵皮撞壞而漏水，雨天時人在屋內必須撐傘，事隔半年還沒修復，眷屬指控林管處置之不理；羅東林管處說，維修費已有著落，經費到位後會儘速修復。

羅東林管處方姓退休員工去年往生，員工宿舍依法可由八十一歲謝姓遺孀續住。去年梅姬颱風期間，屋頂遭大片鐵皮襲擊漏水，方員兒子方順仁數度向林管處反映，未獲滿意回覆。

方順仁說，屋頂飛落鐵皮很重，憑一己之力無法搬離，宿舍已無法遮風蔽雨，木造老宿舍的木質地板、家具受潮損壞，散發霉味，客廳經常滴滴答答，外頭下大雨，屋內下小雨，老母親被迫離家，輪流住子女家，飽受舟車勞頓之苦。

方順仁指出，他曾要求羅東林管處修繕，過了半年仍沒下文，林管處敷衍卸責，不顧退休員工眷屬死活，太官僚，因此請求媒體主持公道，希望老母親重回熟悉的宿舍安享天年。

羅東林管處解釋，梅姬颱風重創羅東林管處、員工宿舍區、羅東林業文化園區，帶來慘重災情，林管處爭取經費分階段修繕，基於輕重緩急，公共設施優先搶修，退休員工宿舍維修費用目前已有著落，到位後就會派員施工。

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  • 羅東林管處方姓退休員工宿舍屋頂，被大型鐵皮撞壞而漏水。（記者江志雄攝）

    羅東林管處方姓退休員工宿舍屋頂，被大型鐵皮撞壞而漏水。（記者江志雄攝）

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