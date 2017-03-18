〈北部〉鳳林有機田向日葵 今明免費採

2017-03-18

〔記者花孟璟／花蓮報導〕花蓮鳳林鎮鳥居農場栽種有機水稻，每年二期稻作收割後，就會播下向日葵種子，春季向日葵花海美不勝收，農場主人徐明堂說，透過栽種向日葵淨化土地，但不能當綠肥，下週一將進行一期稻作插秧，今、明兩天歡迎民眾踩進花田採花！

鳳林鎮是全台第一個獲得義大利「國際慢城」認證的小鎮，幕後推手之一的徐明堂，致力於友善土地的農業，除了不使用化肥、農藥，每年二期稻作收割後，他就把農場四公頃土地全撒下向日葵種子。

徐明堂說，向日葵是很神奇的植物，日本在福島核災後，土地就以種向日葵來吸收土壤毒物，讓土地恢復健康，他希望農地種過向日葵後，能讓水稻有更好的生長環境，種出好吃的有機稻米。

由於向日葵不能當綠肥，春季開花後，鳥居農場每天都敞開大門歡迎大家來採花，徐明堂昨天把最後花海景象拍照上傳網路，邀請民眾免費採摘，立刻吸引大小朋友前來！

徐明堂說，四公頃農地本來長滿了向日葵，過年後至今因陸續插秧，目前只剩最後一公頃農地的向日葵仍盛開，下週一就要拔除整地準備插秧，今、明兩天都歡迎民眾來採向日葵，把花田踩壞也無妨。