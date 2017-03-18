〈北部〉全國音樂賽宜市5校特優 公所「金」獎勵

2017-03-18

〔記者林敬倫／宜蘭報導〕宜蘭市光復、黎明國小及復興、凱旋、中華國中，在全國學生音樂比賽表現亮眼，各項賽事均獲得特優成績，市公所補助每校五萬元，希望讓音樂的種子在宜蘭發芽！凱旋國中絲竹樂隊老師簡筠潔說，首次進軍全國賽就獲得特優，真的很高興；市長江聰淵說，希望把宜蘭打造成音樂之都。

補助每校5萬元

一○五學年度全國學生音樂比賽，宜蘭縣派出十二支國樂團、八支絲竹室內樂團，其中，光復、黎明國小及復興、凱旋及中華國中等五校的國樂團、絲竹樂團及弦樂團，均獲得特優，表現獲讚賞。市公所補助每校五萬元，鼓勵學生，也期盼校方栽培更多優秀學生。

簡筠潔說，今年首次進入全國賽，師生都非常振奮，能得到特優要歸功學生辛苦練習，他們犧牲假日到學校苦練，尤其是國三學生，要邊準備會考邊練習，非常不容易。

凱旋國中國三學生李培暐是樂團首席，他說，原想專心準備會考，放棄參加全國賽，但團員及師長一再鼓勵，加上縣賽特優的成就感，讓他不甘心放棄，決定先用心參賽，課業事後再花時間補上，最後得到好成績，一切努力都值得了。

江聰淵說，市公所致力推動音樂活動，包含舉辦兒童節巡迴音樂會、星光音樂會、丟丟銅蘭城國際音樂節等，希望散播音樂種子，把宜蘭市打造為音樂之都。

江聰淵表示，宜蘭的孩子在全國音樂比賽傳出捷報，是宜蘭之光，市民與有榮焉，公所會盡力協助孩子在音樂之路不斷精進，有更傑出的表現。