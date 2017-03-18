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〈北部〉美崙國中人工草皮足球場啟用 國際級認證
2017-03-18
獲國際足總認證「二星」球場
〔記者花孟璟／花蓮報導〕花蓮美崙國中足球場是國內唯一設在國中校園的人工草皮球場，今年一月驗收後，獲得國際足總（FIFA）認證為「二星」球場，昨天啟用，花蓮縣府教育處表示，國內符合國際標準的人工草皮足球場都在北部的大專院校，強調「即使是西甲聯賽的巴塞隆納俱樂部的球星梅西，也能在這座球場比賽。」
全台國中首座人工草皮球場
這座國際標準人工草皮球場，由體育署補助二千五百萬元、縣府自籌六百二十五萬，去年動工，今年一月完成，長一百一十公尺、寬七十公尺，並通過FIFA認證，一月已搶先舉辦「宜花東足球希望工程賽」，讓東部小球員讚不絕口，昨天啟用，邀請花蓮各界人士開球。
花蓮足協理事長陳益雄說，人工草皮排水快速、耐磨損有彈性，不受天候限制，以後球員不必擔心下雨後球場滿地泥濘、凹凸不平導致受傷；FIFA的認證測試內容，包括表面規律性、球的滾動及旋轉阻力、減震、垂直變形、球垂直回彈等，十分嚴格，他相信新球場一定能幫助球員精進球技。
縣府教育處副處長李裕仁說，感謝中央全力支持設置美崙國中人工草皮足球場，代表學校推展足球運動受到中央肯定。球場通過FIFA「二星」頂級認證，代表符合世界頂尖比賽的要求，「即使西甲聯賽的巴塞隆納俱樂部的梅西，來到這個球場也能比賽」，將是花蓮發展足球運動最大的資產。
校長孫台育說，美崙國中足球隊成立二十多年，多次蟬聯全國中等學校運動會足球冠軍、全國中學足球聯賽冠軍，球員畢業後也成為國家隊主力，感謝包括花蓮足協理事長陳益雄、前校長許俊傑等許多人積極奔走幫忙，促成球場順利誕生。
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