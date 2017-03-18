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〈北部〉苗縣首棟綠建築公所 三義鄉公所新樓落成
2017-03-18
〔記者彭健禮／苗栗報導〕三義鄉公所新辦公廳舍昨天舉行落成啟用典禮，新廳舍為地下一層、地上六層融合地方特色、現代化、低耗能、具地標意象的新穎大樓，更是縣內第一個綠建築公所。三義鄉公所邀請地方各界參與，安排戰鼓、舞獅等多項表演，熱鬧入新厝。
三義鄉公所原辦公廳舍老舊，空間不敷使用，九二一大地震時受損，加上屋齡超過四十年，經鄉長徐文達透過立委陳超明爭取內政部補助、縣府補助及自籌經費共一億一千萬元，原地拆除改建。
新鄉公所地下一樓為停車場，一、二樓為辦公室，三樓為鄉長室、防災應變中心，四樓為調解室、檔案室、會議室，五樓為圖書館、開標室，六樓為視聽會議室，各樓層以木雕藝術品及三義風景油畫布置。
建築外觀也將木雕、桐花、客家花布等元素融入，同時還加入健康綠能、友善環境等理念設計，是一個符合生態、節能、減碳的綠建築。
國際獅子會300G1區昨天也包了一份入厝禮，於啟用典禮中，捐贈價值三百萬元的視力檢查巡迴車給縣府、公所及衛生所利用，維護鄉親健康。
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